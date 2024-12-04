İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın yaş haddini doldurmasının ardından, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı ve İstihbarat Başkanı Selami Yıldız, İstanbul İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Yıldız’dan boşalan Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı’na ise Adıyaman Emniyet Müdürü Karakuş’un getirileceği öne sürülüyor.

Emniyet Kulisleri Hareketli

Selami Yıldız’ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne atanmasıyla birlikte Emniyet İstihbarat Başkanlığı için aday isimler gündeme geldi. Adıyaman İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş’un bu göreve atanması konusunda güçlü bir konsensüs olduğu ifade ediliyor. Emniyet kulislerinden sızan bilgilere göre, Karakuş’un atanma kararının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Selami Yıldız Kimdir?

Yeni İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, 1968 yılında İstanbul’da doğdu. 1986’da Ankara Polis Koleji’ni, 1990’da ise Polis Akademisi’ni bitirdi. Yurt dışı deneyimi kapsamında, 1998-2000 yılları arasında Portekiz Büyükelçiliği’nde Güvenlik Ataşesi olarak görev yaptı. 2014 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü’ne terfi eden Yıldız, 2017’de Adana İl Emniyet Müdürü, 2023’te ise Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Ali Haluk Karakuş Kimdir?

Adıyaman İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş, 1973 yılında İstanbul’da doğdu. Burdur-Bucak nüfusuna kayıtlı olan Karakuş, 1991’de Polis Koleji’nden, 1995’te ise Polis Akademisi’nden mezun olarak Komiser Yardımcısı rütbesiyle göreve başladı.

İstihbarat birimlerinde uzun yıllar görev yapan Karakuş, sırasıyla Siirt Kurtalan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ve Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü gibi kritik görevlerde bulundu. 2019 yılında Personel Daire Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Karakuş, 2021’de Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Polis Başmüfettişi olarak çalıştı. 15 Ağustos 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Adıyaman İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştı.

Kritik Görev İçin Bekleyiş

Adıyaman Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş’un Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı’na atanması, teşkilat içinde merakla bekleniyor. Karakuş’un uzun yıllara dayanan tecrübesi ve istihbarat birimlerinde üstlendiği kritik görevler, bu atama ihtimalini daha da güçlendiriyor.

Resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

Kaynak : PHA