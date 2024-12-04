CHP Milletvekili Veli Ağbaba’dan Tepki: "Vicdani Bir Meseledir"

CHP’nin grup önerisinin gerekçelerini açıklayan Veli Ağbaba, deprem bölgesindeki esnafın içinde bulunduğu zor durumu hatırlatarak şunları söyledi:

“Deprem bölgesi özel SGK ve vergi teşvikleri beklerken, birikmiş vergi ve prim borçlarının silinmesini isterken mücbir sebep süresi bitirilerek bölgeye adeta yeni bir deprem yaşatılıyor. Hayat normale dönmeden, esnaf kalıcı iş yerine geçmeden, ticaret eski hacmini yakalamadan mücbir sebep sona ermez. Bu mesele sadece ekonomik değil, vicdani ve sosyal bir meseledir.

Evini, iş yerini, makinalarını ve teçhizatını kaybeden esnaf, üretim kaybına uğradı. Bugün esnaf hâlâ 21 metrekarelik dükkanlarda nafakasını çıkarmaya çalışıyor. Ama mücbir sebebi sona erdiriyorsunuz. Her şeyini kaybetmiş esnafın canını mı alacaksınız?”

Necmettin Çalışkan: “Mücbir Sebep Borçların Affını Gerektirir”

Saadet-Gelecek Grubu adına söz alan Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, mücbir sebep uygulamasının önemine dikkat çekerek, şunları ifade etti:

“İki yıldır bin bir sebeple boğuşan depremzede mükellef, şimdi de mücbir sebep kıskacında. Sadece Hatay’da hâlâ 230 bin kişi konteynerlerde yaşıyor. 10 binlerce esnaf, konteyner çarşılarda iş yerini açıyor. Bugün yapılması gereken, kamuya olan borçların affıdır. Ancak iktidar, depremzedeleri yalnız bırakmayı sürdürüyor.”

Burhanettin Kocamaz: “Mücbir Sebep Uygulaması Sürdürülmeli”

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz ise depremzedelerin içinde bulunduğu zor koşulları anlatarak şunları söyledi:

“Depremden bu yana 18 ay geçti ama depremzede vatandaşlarımız hâlâ kalıcı konutlarına kavuşamadı. Çadır ve konteynerlerde yaşamaya devam ediyorlar. 450 bin konutun ne zaman teslim edileceği konusunda ise hiçbir açıklama yapılmıyor. Bölgede üretim ve istihdam sorunları devam ediyor. Mücbir sebep uygulaması, işletmeler ve mükellefler belli bir kazanç sağlayana kadar sürdürülmelidir.”

Hüseyin Olan: “Depremzedeler Yalnızlığa Terk Edildi”

DEM Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan, iktidarın depremzedelere yönelik politikalarını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

“6 Şubat’ta meydana gelen depremde halk, iktidar tarafından yalnızlığa terk edildi. 30 Kasım itibarıyla mücbir sebep hali sona erdirildi. Vergi ve sosyal güvenlik primleri gibi yüklerin yeniden başlaması esnafın hayatta kalma mücadelesini zorlaştıracaktır. Söz verilen konutlar teslim edilmedi. Deprem bölgesinde yaşanan bu tabloyu kabul etmek mümkün değil.”

CHP'nin Önerisi Reddedildi

CHP’nin önerisi, TBMM Genel Kurulu’nda AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Depremzedelerin ve esnafın taleplerine rağmen, mücbir sebep halinin sona erdirilmesi kararı, muhalefet kanadında büyük tepkiyle karşılandı. Deprem bölgesindeki ekonomik zorlukların derinleştiğine dikkat çeken vekiller, mücbir sebep uygulamasının devam etmesi gerektiğini savunuyor.

Kaynak : PHA