"Değerler Eğitimi Vurgusu"

Vakkas Kumral İlkokulu’nda düzenlenen etkinlikte, Metin Özmen kendi yazdığı "İyilik Yolcularına Altın Hikayeler" kitabından örnekler sunarak öğrencilere değerler eğitimi verdi. Konuşmasında arkadaşlık, adalet, hayvan sevgisi, merhamet, şefkat, sorumluluk, çalışkanlık, anne-babaya saygı, okuma aşkı, anne duası, peygamber sevgisi, ilim sevgisi ve helal lokma gibi konulara değinen Özmen, öğrencilerin bu değerleri hayatlarına nasıl uygulayabileceklerini anlattı.

"Bu Tür Programlar Çok Değerli"

Etkinlik hakkında açıklama yapan Vakkas Kumral İlkokulu Müdür Yardımcısı Yusuf Kılınç, söyleşinin öğrencilere çok şey kattığını belirterek şunları söyledi:

"Öğrencilerimizin bu tür programlara gerçekten çok ihtiyacı var. Gazeteci ve yazar Metin Özmen’in aktardığı hikayeler ve değerler eğitimi, çocuklarımız üzerinde olumlu etkiler bıraktı. Söyleşi, öğrencilerimiz için çok verimli geçti."

"Kitaplar İmzalandı"

Etkinliğin sonunda Metin Özmen, katılımcı öğrencilere “İyilik Yolcularına Altın Hikayeler” ve “Başarıda Arkadaş Seçimi” kitaplarını imzaladı. Kitapların öğrencilere hediye edilmesiyle etkinlik daha anlamlı hale geldi.

"Teşekkür Plaketi Verildi"

Söyleşi, Besni Kaymakamlığı, Besni Belediyesi ve Besni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Besni Kitap Günleri" etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildi. Besni Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Serter, programların çok verimli geçtiğini ifade ederek, Metin Özmen’e teşekkür plaketi takdim etti.

Program, öğrencilerin okuma alışkanlığını artırmayı ve değerler eğitimi konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladı.

Kaynak : PHA