"Her Mahallede Hummalı Bir Çalışma Var"

Başkan Tutdere, Adıyaman’ın altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarının giderilmesi için yoğun bir mesai harcadıklarını belirtti. Çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini ifade eden Tutdere, şunları söyledi:

"Şehrimizin her köşesinde altyapıdan üstyapıya kadar hummalı çalışmalarımız sürüyor. Mahallelerimizin taleplerini karşılamak ve muhtarlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için sahadayız. Yaşanan aksaklıkların farkındayız ancak Adıyaman’ı hep birlikte ayağa kaldıracağız. Bu süreçte muhtarlarımızla iş birliğini daha da güçlendireceğiz."

"6 Şubat’ın Yaralarını Sarmaya Devam Ediyoruz"

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremin etkilerine değinen Başkan Tutdere, kent genelinde devam eden yeniden yapılanma çalışmalarının önemini vurguladı:

"Deprem sonrasında Adıyaman büyük bir şantiye alanına dönüştü. Zorluklar büyük, ancak gelecek için umutluyuz. Muhtarlarımız bu süreçte kritik bir rol oynuyor. Yıkılmış bir kenti yeniden inşa etme noktasında gösterdiğiniz çaba, tarihe geçecek. Hep birlikte Adıyaman’ı hak ettiği seviyeye ulaştıracağız."

"Güzel Günler Yakında"

Toplantının sonunda, birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Tutdere, muhtarlara teşekkür ederek sözlerini şöyle tamamladı:

"Şartlar ne kadar ağır olursa olsun, dayanışma ve azimle bu zorlukları aşacağız. Hep birlikte güzel günlere ulaşacağız. Bugün yaşadığımız sıkıntıları, gelecekte başarı hikayesi olarak anlatacağız."

Kaynak : PHA