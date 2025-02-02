Komisyon, İstanbul’daki temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda Anadolu Ambulans Başhekimliği’ni ziyaret eden heyet, Başhekim Dr. Murat Lafcı ve İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner ile görüştü. Ziyarette, bebek ölümleriyle ilgili yürütülen incelemeler ele alındı.

“Devletin Sağlık İmkanları İstismar Edildi”

Komisyonun çalışmaları hakkında açıklama yapan Komisyon Başkanı İshak Şan, Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Yenidoğan Yoğun Bakım Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu ile Klinik Yoğun Bakım Derneği yetkililerinin dinlendiğini, ilerleyen süreçte de ilgili tüm kamu kurumları, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarıyla temasların sürdürüleceğini söyledi.

Bebek ölümlerinin nedenlerini araştırmak ve benzer olayların yaşanmaması için gerekli adımları atmak amacıyla oluşturulan komisyonun, Adalet Bakanlığı, Sayıştay, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve bilim insanlarından oluşan uzman ekipler ile kapsamlı bir rapor hazırlayacağını belirten Şan, “Bu çete, devletimizin vatandaşlarımıza daha kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunmak amacıyla sağladığı imkanları istismar etmiştir” dedi.

“Bir Daha Böyle Acıların Yaşanmaması İçin Çalışıyoruz”

Şan, bebek ölümlerine ilişkin sürecin titizlikle takip edildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ortada maalesef para hırsıyla masum bebeklerimizin canına kast eden insanlığını kaybetmiş bir suç örgütü vardır. Bir daha böylesi bir durumun yaşanmaması için gerek kanuni, gerekse idari olarak her türlü düzenlemenin yapılması elzemdir. Bu ağır insanlık suçu karşısında herkesin gerekli hassasiyeti gösterdiğine dair şüpheniz olmasın. Bildiğiniz üzere devam eden bir yargı sürecindeyiz. Tüm kurumlarımızla beraber bu sürecin en yakın takipçisiyiz. Bu meselede kimin sorumluluğu varsa yargı önünde hesabını verecektir."

Komisyonun amacının yargılama süreci yürütmek değil, denetim ve yaptırım mekanizmalarının güçlendirilmesine yönelik öneriler sunmak olduğunu vurgulayan Şan, İstanbul temasları kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü, SGK İl Müdürlüğü ve 112 Çağrı ve Komuta Merkezi’nde incelemelerde bulunduklarını söyledi. Mağdur ailelerle de bir araya geleceklerini açıklayan Şan, sürecin yakından izleneceğini ifade etti.

“Özel Hastanelere Yönelik Yeni Yönetmelik Yayınlandı”

Bebeklerini kaybeden ailelere başsağlığı dileyen Komisyon Başkanı, Sağlık Bakanlığı’nın özel hastanelerle ilgili yeni bir yönetmelik yayınladığını hatırlatarak, “Devletimiz tüm kurumlarıyla konunun üzerine gitmektedir. Bizler de Komisyon olarak bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi.

Şan, TBMM Bebek Ölümleri Araştırma Komisyonu’nun ilgili tüm paydaşlarla görüşerek çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, komisyonun hazırlayacağı raporun sağlık sistemindeki olası aksaklıkları gidermek ve benzer olayların yaşanmasını önlemek adına önemli bir adım olacağını vurguladı.

Kaynak : PHA