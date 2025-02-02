Karara göre, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep’in İslahiye ile Nurdağı ilçelerinde ilan edilen mücbir sebep hali 31 Mayıs 2025’e kadar uzatıldı.

Milletvekili Resul Kurt, alınan kararın bölgede faaliyet gösteren işletmeler için büyük bir destek olduğunu vurgulayarak, "Adıyaman’ımıza ve bölgedeki il ve ilçelerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Mücbir Sebep Kapsamındaki Borçların Ödeme Planı Yeniden Düzenlendi

Milletvekili Kurt, mücbir sebep hali kapsamındaki borçluların taksit ödemelerinin yeniden düzenlendiğini belirterek şunları söyledi:

- 7256 ve 7326 sayılı yapılandırma kanunları çerçevesinde borçlarını taksitlendiren mükellefler için ödeme süresi yeniden belirlendi.

- 6 Şubat 2023 ile 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında ödenmesi gereken taksitlerden ilki, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihten sonraki ayda ödenecek.

- Sonraki taksitler, takip eden aylık dönemlerde, en fazla 12 ay içinde tamamlanacak.

- Mücbir sebep süresi boyunca 12’den fazla taksiti bulunan borçlular, fazla olan taksitlerini 12’nci taksit ile birlikte ödeyecek.

- Karar, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girdi.

Bölge Ekonomisine Can Suyu Olacak

Alınan kararın depremden etkilenen bölgelerde ekonomik toparlanmayı hızlandıracağını belirten Resul Kurt, mücbir sebep halinin uzatılmasının esnaf, işletmeler ve yatırımcılar için büyük bir avantaj sağlayacağını ifade etti. Vergi ve borç yapılandırmalarının ertelenmesiyle, depremzede mükelleflerin ekonomik toparlanma sürecinde rahat nefes alabileceğini dile getirdi.

Bölge esnafı ve işletmeler için mücbir sebep sürecinin daha önce birkaç kez uzatıldığını hatırlatan Kurt, hükümetin bölgedeki ekonomik iyileşmeye yönelik çalışmalarının süreceğini belirtti. Deprem bölgesinde iş dünyasının yeniden ayağa kalkabilmesi için desteklerin devam edeceğini vurguladı.

Kaynak : PHA