Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 6 Şubat’ta Adıyaman’da olması bekleniyor. Erdoğan’ın, deprem sonrası yürütülen çalışmalar hakkında incelemelerde bulunması ve yetkililerle görüşmesi bekleniyor.

Özgür Özel, 3 Gün Boyunca Deprem Bölgesinde Olacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 5-7 Şubat tarihleri arasında Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay’ı ziyaret edecek.

5 Şubat’ta Adıyaman’a gelecek olan Özel, burada bir dizi ziyaret gerçekleştirecek.

6 Şubat gecesi saat 03.45’te "Sessiz Yürüyüş" programına katılacak.

Saat 04.17’de deprem anıta dönüştürülen saat kulesi önündeki anma programına katılacak.

Adıyaman’daki anmaların ardından Kahramanmaraş’a geçecek ve Deprem Şehitliği Mezarlığı’nı ziyaret edecek.

Saat 13.24’te Elbistan Depremi Anma Programı’na katılacak ve depremde hayatını kaybedenlerin aileleriyle bir araya gelecek.

7 Şubat’ta Hatay’a geçerek, sivil toplum kuruluşlarıyla toplantılar gerçekleştirecek, Deprem Anneleri Korosu etkinliğine ve Konteyner Kent Mevlit Töreni’ne katılacak.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatay ve Adıyaman’da Olacak

Tülay Hatimoğulları, 5 ve 6 Şubat tarihlerinde Hatay’daki anmalara katılacak.

Tuncer Bakırhan ise Adıyaman’daki anma programlarında yer alacak.

Saadet Partisi ve Gelecek Partisi Liderleri Hatay ve Kahramanmaraş’ta

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 6 Şubat’ta Hatay’daki anma programlarına katılacak.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, aynı gün Kahramanmaraş ve Hatay’a giderek anmalara katılacak.

Mansur Yavaş Kahramanmaraş’ta

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 5 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta olacak.

Elbistan’da düzenlenecek anma programına katılacak ve depremzedelerle bir araya gelecek.

Deprem Bölgesinde Anmalar Düzenlenecek

Depremden en çok etkilenen şehirlerde, hayatını kaybedenler için anma programları, yürüyüşler ve mezarlık ziyaretleri gerçekleştirilecek.

Kaynak : PHA