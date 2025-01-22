İddianamede, “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma” ve “suçluyu kayırma” suçlamalarıyla 8 sanığın yargılanması talep edildi. Davanın ilk duruşması 26 Mart 2025 tarihinde Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
"Kimler Yargılanıyor?"
İddianamede suçlanan isimler ve isnat edilen suçlamalar şu şekilde sıralandı:
Burak Kılıç (Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı):
Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak.
Suat Yılmazzobu (Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Yardımcısı):
Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak.
Gürsel Horat (Eski Çubuk Ülkü Ocakları Başkanı):
Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak.
Talha Atalay (Trafik Şube Komiseri):
Kamu görevlisinin kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak.
Fatih Küçükertutan, Gökhan Türkmen, Recep Küçükerturan ve Yunus Hasar:
Suçluyu kayırma.
"Sanıkların İfadeleri"
Sanıklardan bazıları suçlamaları reddederek ifadelerinde şunları söyledi:
Burak Kılıç:
Sinan Ateş’in oturduğu siteye ait fotoğrafları Tolgahan Demirbaş’a göndermiş olabileceğini belirtti. Cinayetle ilgisinin olmadığını savunan Kılıç, Sinan Ateş’i fiziken takip ettiği iddialarını reddetti.
Suat Yılmazzobu:
Tolgahan Demirbaş ile mesajlaşmasında geçen "kafasına sıkacaklar" ifadesinde Sinan Ateş’in değil, Muhammet isimli başka bir kişinin kastedildiğini iddia etti.
Gürsel Horat:
Sinan Ateş’in uçuş bilgilerini Tolgahan Demirbaş’ın isteği üzerine sorgulayarak iletmiş olabileceğini söyledi.
Talha Atalay:
Olaydan bir gün sonra Tolgahan Demirbaş’a bir whatsapp grubunda paylaşılan bilgi notunu ilettiğini, ancak soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiğini düşünmediğini ifade etti.
Kaynak : PHA