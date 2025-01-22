İddianamede, “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma” ve “suçluyu kayırma” suçlamalarıyla 8 sanığın yargılanması talep edildi. Davanın ilk duruşması 26 Mart 2025 tarihinde Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

"Kimler Yargılanıyor?"

İddianamede suçlanan isimler ve isnat edilen suçlamalar şu şekilde sıralandı:

Burak Kılıç (Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı):

Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak.

Suat Yılmazzobu (Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Yardımcısı):

Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak.

Gürsel Horat (Eski Çubuk Ülkü Ocakları Başkanı):

Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak.

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Talha Atalay (Trafik Şube Komiseri):

Kamu görevlisinin kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak.

Fatih Küçükertutan, Gökhan Türkmen, Recep Küçükerturan ve Yunus Hasar:

Suçluyu kayırma.

"Sanıkların İfadeleri"

Sanıklardan bazıları suçlamaları reddederek ifadelerinde şunları söyledi:

Burak Kılıç:

Sinan Ateş’in oturduğu siteye ait fotoğrafları Tolgahan Demirbaş’a göndermiş olabileceğini belirtti. Cinayetle ilgisinin olmadığını savunan Kılıç, Sinan Ateş’i fiziken takip ettiği iddialarını reddetti.

Suat Yılmazzobu:

Tolgahan Demirbaş ile mesajlaşmasında geçen "kafasına sıkacaklar" ifadesinde Sinan Ateş’in değil, Muhammet isimli başka bir kişinin kastedildiğini iddia etti.

Gürsel Horat:

Sinan Ateş’in uçuş bilgilerini Tolgahan Demirbaş’ın isteği üzerine sorgulayarak iletmiş olabileceğini söyledi.

Talha Atalay:

Olaydan bir gün sonra Tolgahan Demirbaş’a bir whatsapp grubunda paylaşılan bilgi notunu ilettiğini, ancak soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiğini düşünmediğini ifade etti.

Kaynak : PHA

Kaynak: rss