Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş suikastıyla ilgili soruşturmada, aralarında eski MHP Milletvekili Olcay Kılavuz’un da bulunduğu 22 kişi hakkında takipsizlik kararı verdi. Bu karar, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı ve tartışmalara neden oldu.

Gökçen’in Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sinan Ateş bu ülkenin başkentinin göbeğinde siyasi bir amaçla katledildi. Bir tarafta bir başsağlığı mesajı bile paylaşmayanlar varken, diğer tarafta gerçek adalet bekleyen, her görüşten milyonlar var. Güvenlik kaygısı yaşayan bir aile var. Bugün bir takipsizlik kararıyla dosyayı kapattığını zannedenler, sorumluların er ya da geç hesap vereceğini bilsinler."

Tepkiler Devam Ediyor

Gökçen’in açıklaması, Sinan Ateş suikastının soruşturulmasına yönelik eleştirileri yeniden gündeme getirdi. Suikastın üzerinin kapatılmaya çalışıldığına dair iddialar, hem siyasi partiler hem de kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

Sinan Ateş Suikastı Nedir?

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olay, Türkiye’nin siyasi atmosferinde büyük yankı uyandırmış ve geniş çaplı bir soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak : PHA