Törene Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) yetkilileri, Iraklı ve IKBY’li güvenlik birimleri, DEM Parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve basın mensupları katıldı. Silahlarını yakan PKK’lılar, Abdullah Öcalan’ın çağrısına bağlılıklarını dile getirirken, açıklamalarında barış, özgürlük ve demokratik siyaseti önceleyen bir sürecin başlatıldığını belirttiler.



Silahları yakan PKK’lıların listesi yayımlandı

Törene katılan ve "Barış ve Demokratik Toplum Grubu" olarak tanımlanan 30 kişilik grubun isimleri ve örgüte katılım bilgileri şu şekilde açıklandı:



Bese Hozat (Hülya Oran) – Katılım: 1994



Behzat Çarçel (Nedim Seven) – Katılım: 1990



Tekoşin Ozan (Esmen Ayaz) – Katılım: 1992



Tekin Muş (Mehmet Demirer) – Katılım: 1989



Şinda Mardin (Fatime Yıldırım) – Katılım: 1993



Şiyar Dersim (Adil Daşkın) – Katılım: 1998



Irmak Ladin Diren (Besime Gürarslan) – Katılım: 2001



Faik Baran (Mustafa Çakır) – Katılım: 2011



Serdar Bawer (Ethem Kılıç) – Katılım: 2012



Adil Nefel (Özhan Ceyhan) – Katılım: 2008



Xebat Penaber (Hüseyin Nas) – Katılım: 2014



Canda Mizgin (Mizgin Sönmez) – Katılım: 2014



Lilav Azadi (Ronahi Erol) – Katılım: 2015



Zemyan Deniz (Keziban Sekmen) – Katılım: 2013



Axin Zana (Kıymet Korkmaz) – Katılım: 2015



Beritan Botan (Zeynep Öz) – Katılım: 2013



Diljin Ruken (Şerife Tekin) – Katılım: 2015



Canfeda Bahoz (Ağin Toprak) – Katılım: 2009



Bawer Ronahi (Hakan Aydın) – Katılım: 2012



Mehti Akif (Tacdin Işık) – Katılım: 1994



Hamza Botan (Ergin Tan) – Katılım: 2014



Alişer Koçgiri (Serkan Özgen) – Katılım: 1999



Diyarbakır Sipan (Fırat İşleyen) – Katılım: 2014



Bawer Cilo (Erol Daşdelen) – Katılım: 2019



Kendal Egid (İzzettin Ersoy) – Katılım: 2013



Hevi Özalp (Yeşim Yalçıntaş) – Katılım: 2014



Arin Hebun (Arya Tokay) – Katılım: 2014



Azime Çiya (Bahar Delici) – Katılım: 2014



Biji Sterk Diyarbakır (Şinda Oyunlu) – Katılım: 2020



Bengin Ronahi (Emine Ekin) – Katılım: 2024



PKK’lı gruptan Öcalan’a atıfla açıklama

Silahları yakan PKK’lılar törenin ardından yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadeler dikkat çekti:



“Abdullah Öcalan’ın 19 Haziran 2025’te yaptığı çağrıya ve 27 Şubat 2025 tarihli Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’na bağlı olarak buradayız. Bu adımı barış sürecinin pratik başarısı için bir iyi niyet göstergesi olarak atıyoruz. Silahlarımızı özgür irademizle imha ediyoruz.”



Açıklamada, sürecin sadece Türkiye için değil, tüm Ortadoğu halkları için barış getirmesi temenni edildi. Örgütün artık silahlı mücadeleyi sonlandırarak demokratik siyasete geçiş yaptığı ifade edildi.



Süreç nasıl işleyecek?

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, silah bırakma süreci yaklaşık 3-4 ay içinde tamamlanacak. Sürecin her aşaması Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) koordinasyonuyla yürütülecek. Silahların imhası, örgüt mensuplarının kimlik tespiti ve faaliyetlerinden çekilmeleri kayıt altına alınacak. Sürecin sonunda, örgütün silahlı kanadının tamamen dağılması ve faaliyetlerine son vermesi hedefleniyor.



Tören provokasyona karşı izlendi, kayıtlar alınacak

Törenin provokatif içeriklere dönüşmemesi için MİT, Iraklı güvenlik güçleri ve IKBY yetkililerince özel tedbirler alındı. Örgütün çatı yapısı KCK ise, etkinlik sonrası video görüntülerinin yayınlanacağı bir ekran kurdu. Güvenlik kaynakları sürecin “şov ya da propaganda” haline gelmemesi için dikkatli bir biçimde izlendiğini belirtti.



DEM Parti sürece dahil, Erdoğan’la temas kuruldu

DEM Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, partinin bazı yetkilileri törene gözlemci sıfatıyla katıldı. Parti temsilcilerinin, bir gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la sürece ilişkin görüşme gerçekleştirdiği ve güvenli ilerleyiş konusunda mutabakata varıldığı öğrenildi.

Kaynak : PHA