Yerlikaya: Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı vizyonunun parlayan yıldızıdır

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, PKK’nın silah bırakma sürecine ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Terörsüz Türkiye hedefinde tarihi bir güne şahitlik ediyoruz. PKK silahlarını imha etme, teslim etme sürecinde ilk adımı gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı ve kararlılığıyla gerçekleşen bu süreçte artık silah değil, söz konuşacak. Korku değil, umut büyüyecek. Bu tarihi sürece destek veren, dualarıyla kardeşliğimizi büyüten herkese teşekkür ediyorum."



‘Bu milletin bağları gönül bağıdır, can bağıdır’

Yerlikaya, Türkiye’nin birlik ve beraberlik içinde tarih boyunca zorlukları aştığını belirterek, milletin ortak değerlerine vurgu yaptı:

"Unutulmasın ki, biz bu topraklara dün gelmedik. Dün birlikte yaşamaya başlamadık. Biz, Sultan Selahaddin’in ordusunda bir olmuş, Sultan Alparslan’ın ordusunda cem olmuş, Çanakkale’yi geçilmez kılan, sevinci bir, hüznü bir, kaderi bir olmuş bir milletiz. Bu milletin arasındaki bağlar gönül bağıdır, can bağıdır. Bu milletin mayasında Malazgirt vardır, Çanakkale vardır, değerlerimiz vardır, inancımız vardır."



‘Kardeşliğe olan inancın zaferidir’

Bakan Yerlikaya, açıklamasının sonunda Terörsüz Türkiye hedefinin yalnızca güvenlik değil, aynı zamanda toplumsal barış ve kardeşlik projesi olduğunun altını çizerek şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye, 'Büyük ve Güçlü Türkiye' yolunda atılan en büyük adımların başında gelmektedir. Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı vizyonunun parlayan yıldızıdır. Terörsüz Türkiye kardeşliğe olan inancın zaferidir. Çünkü biz biriz. Çünkü biz Türkiye’yiz."



Ne olmuştu?

PKK’ya bağlı 30 kişilik bir grup, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne bağlı Süleymaniye kentinin Dukan ilçesinde yer alan Casene Mağarası önünde düzenlenen törenle silahlarını yakarak örgütsel faaliyetlerine son verdiklerini açıklamıştı. Törende KCK Eş Sözcüsü Bese Hozat da hazır bulunmuş, dev ekrana Abdullah Öcalan’ın görüntüsü yansıtılmıştı. Törene bazı Iraklı yetkililerin yanı sıra istihbarat birimlerinin temsilcilerinin de katıldığı bildirilmişti.

Kaynak : PHA