Erken Doğan Bebekleri Yaşatma Derneği (ERDODER) 31 Ocak Cuma akşamı düzenleyeceği “En’ler Gecesi” ile Şanlıurfa ve Adıyaman’da eğitim ve araştırma hastanelerindeki yeni doğan bebekler için yoğun bakım ünitesinin yenilenmesine destek olmaya hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - 2011 yılında Canan Göztepe ve arkadaşları tarafından prematüre bebekler ve yeni doğanlara yaşam umudu olmak amacıyla kurulan Erken Doğan Bebekleri Yaşatma Derneği (ERDODER) 31 Ocak Cuma akşamı “En’ler Gecesi” düzenleyecek.

Dernek düzenlenecek gecede elde edilecek gelirler ile Şanlıurfa ve Adıyaman’da eğitim ve araştırma hastanelerindeki yeni doğan bebekler için yoğun bakım ünitesinin yenilenmesine başlamayı hedefliyor.

Düzenlediği etkinliklerde toplanan bağışlar ile Mardin, Kars, Sinop ve Hatay’da yeni doğan çocuklar yoğun bakım ünitesinin yenilenmesini sağlayan ERDODER, düzenleyeceği “En’ler Gecesi” ile Şanlıurfa ve Adıyaman’da eğitim ve araştırma hastanelerindeki yeni doğan bebekler için yoğun bakım ünitelerinin yenilenmesine öncülük edecek.

“En’ler Gecesi” nde sanat dünyasından medyaya, gastronomi sektöründen finansa, oyunculardan sağlık sektörüne kadar birçok isim ödüllendirilecek.

Gecenin sunuculuklarını ise oyuncu Simge Selçuk ile oyuncu Emre Kızılırmak gerçekleştirecek.

Çocuklara umut olmaya amacıyla düzenlenen gecenin düzenlenmesine ERDODER Başkanı Canan Göztepe ve Yönetim Kurulu Üyeleri Emel Bilenoğlu, Nurcan Kuzucan, Nazan Temel, Gaye Donay ve Sanem Bora katkı sunuyor.