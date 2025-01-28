Bolu'daki Grand Kartal Otel yangınını, "bir facianın daha fazlası, tamı tamamına bir cinayet" olarak nitelendiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "MHP ve Cumhur İttifakı, cinayette parmak izi olanlara bedel ödetecek kudret ve muktedirliktedir" dedi.ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasının ana gündemini 78 vatandaşın yaşamını yitirdiği Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangını oluşturdu.

Bahçeli, Bolu'daki yangına ilişkin "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimat ve tensibiyle Devlet Denetleme Kurulu devreye acilen girerek çok yönlü inceleme ve soruşturmayı bir an evvel ikmal etsin." dedi.

Otel sahibinden İl Özel idaresi’ne, valilikten Belediye ve ilgili bakanlığa kadar 78 vatandaşımızın vebalini ya kurumsal veya kişisel olarak uhdesinde taşıyanlar millet, hukuk ve tarih önünde hesabını tek tek versinler. pic.twitter.com/1W3pYn3l9z— MHP (@MHP_Bilgi) January 28, 2025

Kan donduran ifadeleri medyaya kadar yansıyan pişkin otel sahibinin suçu ve sorumluluğu alenen sabitken, eksikliklerin tespitinden 17 gün sonra oteldeki restorana uygunluk belgesi veren, müşahede edilen eksikliklerle ilgili hukuki ihbar görevinden kaçınan Bolu Belediyesi'nin de yangını siyasi karambole getirme arayışını sert bir dille eleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bahse konu Belediyenin siyasi sorumlusu olan şahsın günbegün polemik çarkı döndürüp orayı burayı hedef alarak çamur atmasını, ilgili Bakanlığın hiçbir şey olmamış gibi hareket ederek özeleştiriden imtina etmesini, Valiliğin ve İl Özel İdaresinin sorumluluk alanından ısrarla uzak duruşunu, isabetli ve doğru bulmadığımızı huzurlarınızda açıklamak mecburiyetindeyim. İnsan hayatımız ucuz olmamalıdır. Yeni yüzyılda insanı yücelterek devlet ve milleti yükselteceğimizi unutmamak lazımdır. Türkiyemiz bu yaralayıcı ve yürekleri yakan olaylarla anılmamalıdır. Kaybettiğimiz insanlarımızı geri getiremezsek de aynı dram ve trajedileri bir daha yaşamamak hepimizin yegane önceliği ve görevi olmalıdır" dedi.

MHP TBMM Grup Toplantısı'nda, İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'tan itibaren geçerli olan ateşkes ile müteakiben yapılan rehine takaslarının memnuniyetlerini ve temkinli iyimserliklerini tahkim ettiğini belirten Bahçeli, Türkiye'nin kararlı ve tutarlı diplomasisinin başarıya ulaştığını vurgulADI. Bahçeli, iki devletli kalıcı barış ikliminin bir an evvel sağlanması temennisini dile getirdi.

"Cumhur İttifakı, karanlık emel sahiplerinin alayını ülkemizin her köşesinde karşılamaya hazırdır" diyen Bahçeli, "Türkiye sahipsiz değildir. Türk ile Kürt, Alevi ile Sünni aynı kökün dalları, aynı milletin evlatları olarak birdir, beraberdir ve kardeştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yaşayacak ve yaşatılacaktır" dedi.

Terörsüz Türkiye'nin huzur ve güven dolu mesajının maşeri vicdanda karşılığını bularak gerçeğe döneceği günleri az kaldığını ifade eden Bahçeli, "Kahraman şehitlerimizin ve bir avuç gafilin ardına saklanıp hilalimize ve dava şerefimize taş atan alçakların, kullanışlı aparatlarının ve Türk milletinin içine sızmış ajanlarının rezil rüsva hallerini de göreceğimizi biliyoruz. Bunların ne insan içine çıkacak yüzlerinin ne de birbirinin yüzüne bakacak hallerinin olmadığını şimdiden fark ediyor, bunun da canlı tanıkları olacağımızdan asla kuşku duymuyoruz" diye konuştu.