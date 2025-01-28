İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından kayıt dışı tüfek ve fişek satışı yaptığı tespit edilen M.Ç'nin adresine baskın düzenlendi. Baskında polis ekipleri tarafından yapılan aramada 7 yivsiz av tüfeği, 2 havalı tüfek, silah ticaretinden elde edildiği tespit edilen 11.500 Tl para,380 kartuş, 26 tabanca şarjörü, 20 tüfek şarjörü, 16 av tüfeği tetik mekanizması ve 11 kurusıkı fişeği muhafaza altına alındı. Adreste bulunan M.Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulamak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak : PHA