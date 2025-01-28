Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından, Aralık ve Ocak ayı içerisinde çok sayıda denetim yapıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda 3 kıraathanede kumar oynandığı tespit edildi. Yapılan baskında 4 şüpheliye kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı. 12 şahsa da toplamda 98 bin 498 TL idari para cezası uygulandı. Kıraathanede yapılan aramalarda ise 5 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 4 av tüfeği ve 123 fişek ele geçirildiği öğrenildi.

Çeşitli suçlardan aranması olan 24 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 24 şüpheliden 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Kaynak : PHA