Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile Galatasaray maçını izlemek üzere şehre gelen Adıyamanlı sporcular, burada ellerinde “Aynı Bahçenin Farklı Çiçekleriyiz”, “Siz Tüm Engelleri Aşarsınız” pankartlarıyla zorlu mücadeleyi tribünden takip etti.

11 Nisan Kapalı Spor Salonunda oynanan karşılaşmayı izleyerek Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın mücadelesine destek veren genç sporcular, Adıyaman’da depremden sonra kurulan 6 Şubat Spor Kulübü Derneği bünyesinde çıkacakları müsabakalarda ter dökecekler.

Yıldırım: Her zaman Adıyaman’ın yanındayız

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Antrenörü Serdar Yıldırım, 6 Şubat depremlerinde Adıyaman’da engelli olan gençleri Şanlıurfa’ya davet ederek kentte ağırladıklarını, burada Galatasaray karşılaşmasını hep birlikte izlediklerini belirterek Adıyaman’ın yanınaydık her zaman yanında olmaya devam edeceğiz dedi.

Acar: Depremden sonra engelin farkında vardık

Adıyaman’da 6 Şubat’ta ağır bir deprem yaşadıklarını aktaran Osman Acar, “Gençlerimizin dik durabilmeleri adına 6 Şubat Spor Kulübü’nü kurduk. Engelli branşlarına yöneldik. Bu doğrultuda tekerlekli basketbol takımı kurmayı düşündük. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye’miz bizimle görüşerek bizi maçlarına davet etti. Burada güzel ağırlandık, tekerlekli basketbol hakkında bilgi sahibi olduk. İlk defa güzel duygular yaşadık. Biz engelin farkında değildik, depremden sonra farkına vardık. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.” İfadelerine yer verdi.

6 Şubat Spor Kulübü yöneticileri ve genç sporcular Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne desteklerinden ve misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ederek depremde olduğu gibi sonrasında da Şanlıurfa’nın Adıyaman’ın yanında olmaya devam ettiğini ifade ettiler.



Kaynak : PHA