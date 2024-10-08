"Pilotluk Hayali Gerçek Oluyor"

5 Ekim’de başlayan ve 13 Ekim’e kadar sürecek olan etkinlikte, Taarruz Helikopteri, F-16, Cessna 172 gibi hava araçlarının simülasyonları yer alıyor. VR-Jet uçak simülasyonları ile ziyaretçiler, sanal gerçeklik teknolojisi kullanarak farklı uçuş tecrübelerini deneyimleme şansına sahip olacaklar. Katılımcıların hayalindeki pilotluk macerasını gerçekçi bir şekilde yaşayabileceği etkinlik, hafta içi 12.00-20.00, hafta sonu ise 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Etkinliğe katılım ise ücretsiz olarak sunuluyor.

"SANKO Park Hakkında"

2009 yılında kapılarını açan SANKO Park, Gaziantep’in en büyük alışveriş merkezi olma özelliği taşıyor. 127.489 m2 inşaat alanına ve 56.144 m2 kiralanabilir alana sahip olan AVM, 180 mağaza ile her ihtiyaca yanıt veriyor. Alışverişin yanı sıra ziyaretçilerine eğlenceli ve keyifli bir ortam sunan SANKO Park, geniş marka yelpazesi ve çeşitli hizmetleriyle bölgenin cazibe merkezi konumunda.

"Çeşitli Hizmetler ve Etkinlikler"

SANKO Park’ın marka karmasında; Decathlon, Beymen, Boyner, Media Markt, LC Waikiki, Mango ve Kahve Dünyası gibi birçok ünlü marka yer alıyor. Ayrıca ziyaretçiler, Play Park Bowling ve eğlence merkezi, Mars Athletic Club spor salonu gibi alanlarda keyifli vakit geçirebiliyorlar.

Alışveriş merkezi, aynı zamanda Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ilk özel sanat galerisi olan SANKO Sanat Galerisi’ne ev sahipliği yapıyor. 697 sanatçının katılımıyla 333 sergi düzenleyen galeri, iki uluslararası sanat çalıştayına da ev sahipliği yaparak sanatseverlere kapılarını açıyor.

1.200 araç kapasiteli kapalı otoparkı ve 50 araçlık vale park hizmeti sunan SANKO Park, ziyaretçilerine konforlu ve ayrıcalıklı bir alışveriş deneyimi yaşatıyor.

Turkish Aero iş birliğiyle düzenlenen bu heyecan verici etkinlik, Gaziantep’teki SANKO Park ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Kaynak : PHA