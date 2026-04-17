Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek COP31 sürecine gençlerin dahil edilmesi amacıyla düzenlenen program kapsamında İklim Elçileri, iki günlük eğitim kampına katıldı. SANKO Holding CEO'su Cantekin Dinçerler, İklim Elçileri Eğitim Kampı'nın üç açıdan önem taşıdığını belirterek, 'COP31'e Türkiye'nin ev sahipliği yapacak olması, gençlerin bu sürece hazırlanmasına katkı sunacak bu organizasyonun SANKO'nun desteğiyle Gaziantep'te gerçekleşmesi ve Gaziantep'in Birleşmiş Milletler'in sıfır atığa doğru 20 şehir listesinde Türkiye'den yer alan tek şehir olması etkinliği bizim için daha da özel kılıyor' dedi.

'Gençleri Sürdürülebilir Geleceğe Hazırlıyoruz'

Etkinliğin Gaziantep'te düzenlenmesinin SANKO Holding açısından özel bir anlam taşıdığını vurgulayan Dinçerler, şirketin sürdürülebilirlik vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dinçerler, enerji, tekstil ve döngüsel ekonomi alanındaki yatırımlara dikkat çekerek, 'Bizi heyecanlandıran bir başka konu ise tekstilde attığımız adımlar. Yakın zamanda geri dönüşüm ile ilgili önemli çalışmalar yaptık' ifadelerini kullandı.

SANKO Holding'in TEKNOFEST sürecine de destek verdiğini hatırlatan Dinçerler, gençlerin sürdürülebilir projelere dahil edilmesinin önemine dikkat çekti.

'Geleceğin Umudu Gençlerdir'

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, iklim elçilerinin geleceğin dünyasında söz sahibi olacak gençler olduğunu belirterek, 'Sizler geleceğin dünyasında söz sahibi olacak gençlersiniz' dedi.

Gaziantep'in çevre ve iklim alanındaki çalışmalarına değinen Şahin, kentin ulusal ve uluslararası ölçekte örnek gösterildiğini ifade etti.

COP31 sürecinin gençler için önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Şahin, sürecin gençlerin aktif katılımıyla güçleneceğini söyledi.

'İklim Krizi Bugünün Gerçeğidir'

UNICEF Türkiye Temsilci Yardımcısı Malti Gandhi, çocukların ve gençlerin iklim tartışmalarının merkezinde yer alması gerektiğini belirterek, genç liderliğinin desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.

Gaziantep Vali Yardımcısı Sedat Sezik ise iklim değişikliğinin günlük yaşamı doğrudan etkileyen küresel bir gerçek olduğunu ifade ederek, 'Doğa bize değil, biz doğaya muhtacız' dedi.

'İklim Değişikliği Kalkınma Meselesi Olarak Ele Alınıyor'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkan Yardımcısı Orhan Solak, iklim değişikliğinin yalnızca çevresel değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal bir mesele olduğunu belirtti.

Solak, yapılan araştırmalara göre Türkiye topraklarının büyük bölümünün çölleşme riski altında olduğunu ifade etti.

Gençlere Yönelik Eğitim Programı

İki gün süren kamp kapsamında gençlere BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, COP süreçleri, döngüsel ekonomi, iklim okuryazarlığı ve liderlik konularında eğitimler verildi. Programın temel hedefinin gençlerin iklim politikalarına aktif katılımını artırmak olduğu belirtildi.

İklim Elçileri Eğitim Kampı'nın, gençlerin yalnızca farkındalık sahibi bireyler değil aynı zamanda çözüm süreçlerinde aktif rol alan aktörler olmalarını amaçladığı ifade edildi.

İklim Elçileri, üniversiteler tarafından seçilerek İklim Değişikliği Başkanlığına bildirilen genç temsilcilerden oluşuyor. Programın, Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda gençlerin iklim politikalarına katılımını artırmayı hedeflediği belirtildi.

Kaynak : PERRE