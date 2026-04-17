Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen görev değişikliği kapsamında, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı görevine Doç. Dr. Fedli Emre Kılıç getirildi.

Sağlık alanında uzun yıllara dayanan deneyime sahip olan Doç. Dr. Kılıç'ın, daha önce Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğü belirtildi. Yeni göreviyle birlikte Kılıç'ın, kamu hastanelerinin yönetimi ve sağlık hizmetlerinin koordinasyonundan sorumlu olacağı bildirildi.

Atamanın ardından, kentte sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, hizmet kalitesinin artırılması ve mevcut sağlık politikalarının güçlendirilmesine yönelik beklentilerin öne çıktığı ifade edildi.

Doç. Dr. Kılıç'ın yeni dönemde kamu hastanelerinde etkinlik, verimlilik ve hasta memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmalara odaklanmasının beklendiği kaydedildi.

