"Son Bir Haftada 17 Can Kaybı"

Pazartesi günü Fatih’te kaçak alkol tüketiminden zehirlenen üç kişiden biri hayatını kaybederken, son bir haftada ölü sayısı sekiz olarak kaydedilmişti. Ancak son gelişmelerle birlikte sahte içki kaynaklı ölümler 17’ye ulaştı. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen ve hastaneye kaldırılan 22 kişinin tedavisi halen devam ediyor. Tedavisi tamamlanan 7 kişi ise taburcu edildi.

"Operasyonlar Yoğunlaştı"

Ölümlerin artması üzerine İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri çalışmalarını hızlandırdı. Şişli, Beyoğlu, Fatih, Kağıthane, Esenyurt, Ümraniye, Bakırköy, Üsküdar ve Sultangazi ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda sahte alkol üretimi ve dağıtımı yapan bazı adreslere baskın düzenlendi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 19 kişiden 8’i tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin ifadelerinden yola çıkan ekipler, sahte içki üretiminde kullanılan malzemelere ve büyük miktarda sahte alkol stoğuna ulaştı.

"Sahte Alkol Ele Geçirme Oranı Arttı"

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu yıl ele geçirilen sahte alkol miktarı geçen yıla göre 4 kat arttı. Sahte içki üretimi ve dağıtımının önüne geçmek için İstanbul genelinde yürütülen denetim ve operasyonların artırıldığı bildirildi. Yetkililer, sahte içki üretiminde kullanılan metanol gibi ölümcül kimyasalların ciddi sağlık risklerine yol açtığını hatırlatarak vatandaşları bu tür ürünlerden uzak durmaya çağırdı.

"Halk Sağlığı ve Güvenlik Uyarısı"

Sahte içki tüketiminin yol açtığı ölümler ve zehirlenme vakaları, halk sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Yetkililer, sahte içki üretimi ve satışına karşı toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini belirtti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, operasyonların hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.

Kaynak : PHA