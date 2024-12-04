Alınan bilgiye göre,Viranşehir ilçe merkezi Cumhuriyet Mahallesindeki bir evden patlama sesi duyanlar, durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, evdeki mutfak tüpünan gaz sıkışması nedeniyle patladığını tespit etti.
Tüpün patladığı sırada evde bulunan 15 yaşındaki İrem Naz Tatçı yaralandı.
Yaralı genç kız, 112 Acil Sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Patlama nedeniyle evde hasar meydana geldi. Ekipler, evde incelemelerde bulundu.
Kaynak : PHA
Kaynak: rss