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Olay yerine gelen ekipler, evdeki mutfak tüpünan gaz sıkışması nedeniyle patladığını tespit etti.

Alınan bilgiye göre,Viranşehir ilçe merkezi Cumhuriyet Mahallesindeki bir evden patlama sesi duyanlar, durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

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