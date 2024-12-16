Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul genelinde sahte alkol üretimi ve satışına yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğü vurgulandı. Bu kapsamda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2024 yılı boyunca gerçekleştirdiği denetimlerde, 287 bin 758 litre alkollü sıvı, 14 bin 701 dolu alkollü içki şişesi ve 853 bin 460 bandrol ve etiketin ele geçirildiği bildirildi.

“Sahte Alkol Denetimleri Aralıksız Sürüyor”

İstanbul Valiliği, kaçak ve sahte alkolle mücadeleye ilişkin yürütülen operasyonlar hakkında şu bilgileri paylaştı:

"2024 yılı içerisinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda, 1.002 işyerinde denetim gerçekleştirilmiş, 287 bin 758 litre alkollü sıvı, 14 bin 701 dolu alkollü içki şişesi, 853 bin 460 alkollü içki yapımında kullanılan bandrol ve etiket, kaçak ve sahte alkollü içki imalatında kullanılan çok sayıda yan ürün (kapüşon, boş şişe, aroma, kit, huni, hortum vb.) ele geçirilmiştir."

Yapılan denetimlerde, sahte alkol üretimi ve satışına karışan işyerlerine idari yaptırımlar uygulandığı belirtilirken, vatandaşların can güvenliğini tehdit eden bu durumun önüne geçmek için denetimlerin devam edeceği vurgulandı.

32 İşletmeye 2,6 Milyon Lira Ceza Kesildi

İstanbul Valiliği, 2024 yılında yürütülen denetimler sonucunda 32 işletmeye toplam 2 milyon 662 bin 52 TL idari para cezası kesildiğini bildirdi. Bu işletmelerin, sahte ve kaçak içki bulundurdukları ya da sattıkları tespit edildi. Bu ceza uygulamaları, sahte içki ticaretinin önüne geçmek ve halk sağlığını korumak amacıyla gerçekleştirildi.

Sahte Alkolden 37 Ölüm: 17 Kişi Tedavi Ediliyor

1 Kasım 2024’ten itibaren sahte alkolden zehirlenme vakalarının arttığı belirtilen Valilik açıklamasında, toplam 73 kişinin sahte alkol nedeniyle zehirlendiği açıklandı. Bu kişilerden 37’sinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin tedavisinin ise halen devam ettiği bilgisi verildi. 23 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Valilik, sahte alkolle zehirlenme vakalarına sebep olan kişilerle ilgili de yasal süreç başlatıldığını duyurdu.

14 Kişi Tutuklandı, 2 Milyon Lira Ceza Kesildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sahte alkol üretimi ve satışıyla ilgili yürütülen operasyonlarda 36 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını belirtti. Bu şüphelilerden:

14 kişi tutuklandı,

8 kişiye adli kontrol kararı verildi,

14 kişi ise serbest bırakıldı.

Valilik açıklamasında, sahte alkolün sebep olduğu zehirlenme ve ölüm vakalarıyla ilgili soruşturmaların titizlikle yürütüldüğü ve bu suçun sorumlularının adalet önünde hesap vereceği vurgulandı.

Sahte Alkole Karşı Uyarı: Dikkatli Olun!

Uzmanlar, sahte alkol kullanımının ölümcül sonuçlar doğurduğunu ve bu tür ürünlerin çoğunlukla metil alkol (metanol) içerdiğini belirtiyor. Metil alkol, etil alkolün aksine insan sağlığı için ölümcül derecede tehlikeli bir kimyasal olarak biliniyor. Bu nedenle, sahte alkol kullanımının körlük, böbrek yetmezliği, beyin hasarı ve ölüme neden olabileceği konusunda uyarılarda bulunuluyor.

Vatandaşlara Çağrı: “Sahte İçkiyi Bildirin”

İstanbul Valiliği, vatandaşlardan sahte içki satışı yapan kişileri ve işyerlerini ihbar etmelerini istedi. Vatandaşların, bu tür olayların yaşanmaması için dikkatli olması gerektiği ve güvenilir olmayan yerlerden alkol satın almamaları çağrısı yapıldı.

Valilik, sahte içki satışı ve üretimiyle ilgili bilgisi olan vatandaşların, polise ya da "Alo 155 Polis İmdat" hattına bildirimde bulunabileceğini vurguladı. Bu konuda yapılan ihbarların titizlikle incelendiği ve vatandaşların can güvenliğini tehdit eden bu faaliyetlerin önüne geçmek için ihbarların önem taşıdığı ifade edildi.

Sahte Alkolle Mücadele Devam Ediyor

Sahte içki kaynaklı zehirlenme vakaları, İstanbul’da son 1,5 ayda 37 can kaybına neden oldu. Yaşanan bu ölümler, sahte içki tehlikesinin büyüklüğünü gözler önüne seriyor. Yetkililer, sahte içki üretimi ve satışıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, hem cezai yaptırımlar hem de denetimlerin artarak devam edeceğini vurguladı.

İstanbul Valiliği'nin çağrısı, vatandaşların dikkatli olması ve yalnızca güvenilir kaynaklardan içki satın almaları yönünde.

Kaynak : PHA