Belediye Afet, Risk Yönetimi Hazırlık ve Lojistik Müdürlüğü tarafından organize edilen eğitim seminerini, BYS Group Genel Müdürü Tolga Kaskatı veriyor. Toplam 5 gün sürecek olan eğitim programı, sabah ve öğleden sonra olmak üzere 10 oturumdan oluşuyor. Bu eğitim, belediye personelinin afetlere karşı hazırlıklı olmasını sağlamak ve kriz anında hızlı müdahale edebilecek bir ekip oluşturmayı hedefliyor.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Anlatıldı

Eğitimin ilk gününde, katılımcılara Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) hakkında bilgi verildi. TAMP, afet anında Türkiye genelinde hangi kurumun, hangi alanda, nasıl müdahale edeceğine dair detaylı bir plan olma özelliği taşıyor. Eğitimin bu bölümünde, afet yönetiminde görev ve sorumluluklar, kurumsal iş birliği ve kriz yönetim stratejileri hakkında bilgiler aktarıldı.

Risk Analizi ve Strateji Geliştirme Konuları İşlenecek

Beş gün sürecek eğitim programı, yalnızca teorik bilgileri değil, pratik uygulamaları da içeriyor. Eğitim süresince belediye personeline, afet risklerinin nasıl tespit edileceği, afetlere hazırlık süreçleri, risk analizi ve yönetimi, veri toplama ve kriz anında strateji geliştirme konularında eğitim verilecek.

Ayrıca, saha çalışması da yapılacak. Bu saha çalışmasında, eğitimde öğrenilen bilgilerin gerçek hayatta nasıl uygulanacağına dair tatbikat gerçekleştirilecek. Bu sayede personelin teorik bilgiyi pratikle pekiştirmesi hedefleniyor. Eğitim sonunda, katılımcılara performans değerlendirmesi yapılarak, afet yönetimi konusunda yeterlilikleri ölçülecek.

Afetlere Hazırlık İçin Önemli Bir Adım

Adıyaman Belediyesi yetkilileri, bu eğitimin, afetlere karşı daha dayanıklı bir şehir inşa etme çabalarının bir parçası olduğunu belirtti. Yetkililer, afetlere karşı farkındalık ve müdahale kapasitesinin artırılmasının temel hedef olduğunu ifade ederek, bu tür eğitimlerle belediye personelinin afet anında daha etkin ve organize hareket etmesinin sağlanacağını vurguladı.

Belediye yönetimi, olası afetlerde hızlı müdahale edebilen bir ekip oluşturmanın önemine dikkat çekti. Bu eğitimlerin, 6 Şubat depreminin ardından afet yönetimi konusundaki eksikliklerin giderilmesi için atılmış önemli bir adım olduğu ifade edildi.

Saha Çalışmasıyla Pratik Uygulama Yapılacak

Eğitim programının sonunda, katılımcılar teorik bilgileri pekiştirmek amacıyla saha çalışması yapacak. Bu çalışmada, belediye personeli, afet anında uygulanacak acil durum prosedürlerini bizzat sahada deneyimleyecek. Bu tür uygulamalar, olası afet anında hızlı ve etkin müdahaleyi sağlamak açısından büyük önem taşıyor.

Bu saha tatbikatlarının, belediye ekiplerinin afet anında nasıl organize olacağını ve hangi birimin hangi görevleri üstleneceğini önceden planlamasına olanak tanıyacağı belirtiliyor. Saha çalışması ile personelin kriz anında daha bilinçli ve donanımlı olması hedefleniyor.

Belediye Afet Hazırlık Kapasitesini Artırıyor

Adıyaman Belediyesi, afet yönetimi ve risk azaltma konusunda proaktif bir yaklaşım sergileyerek, personelini kapsamlı bir eğitim sürecine dahil etti. Bu eğitim programı, belediyenin yalnızca afetlere müdahale kapasitesini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda afet risklerini önceden tespit etme ve kriz anında çözüm üretme yeteneğini de geliştiriyor.

Belediye yetkilileri, bu tür eğitimlerin önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini belirterek, afet yönetimi konusunda daha güçlü bir ekiple şehre hizmet etmeyi hedeflediklerini ifade etti. Afet farkındalığını artıran ve kriz yönetimini güçlendiren bu eğitim, olası bir afet durumunda belediye ekiplerinin çok daha organize ve etkili bir şekilde müdahalede bulunmasına olanak sağlayacak.

Bu eğitimlerin ardından Adıyaman Belediyesi, kriz anında hızlı müdahale edebilecek, koordinasyonu sağlayabilecek ve vatandaşlara en kısa sürede destek verebilecek bir ekiple hizmet vermeyi planlıyor.

Kaynak : PHA