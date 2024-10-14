Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni "Aile Hekimliği Yönetmeliği" taslağı, aile hekimleri ve sağlık çalışanları tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi durumunda en büyük zararı vatandaşların göreceğini belirttiANKARA (İGFA) - Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, Aile Hekimliği ile ilgili taslak yönetmeliğin yürürlüğe girmesi durumunda en büyük zararı vatandaşların göreceğini söyledi.

Sağlık sisteminde hâlihazırda çözülmesi gereken pek çok sorun, özellikle de sağlıkta şiddet varken, yeni sorunlar oluşturmanın mantıklı açıklaması olmayacağını belirten AHESEN Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, "Gerçekten sürdürülebilir bir sistem istiyorsak, masa başında yönetmelik hazırlamak yerine sahada çalışan hekimler, sendikalar, ebe ve hemşire temsilcileri ile bir araya gelip ayakları yere basan bir sistem oluşturmalıyız. Aksi takdirde, aile hekimliği cazibesini yitirecek ve sistemin çıkmaza girmesine neden olacak" dedi

Dr. Kandemir, sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik bir çalışma yapılmazken, bakanlığın hazırladığı yönetmelik taslağı ile Aile Sağlığı Merkezlerinin kapanmasına, aile hekimleri, ebeler ve hemşirelerin istifasına ve vatandaşın en temel sağlık hizmetinden mahrum kalmasına zemin hazırlandığını öne sürdü.

Dr. Kandemir, Sağlık Bakanlığı’nın getirdiği bu yönetmelik, aile sağlığı merkezlerinin kapanmasına ve sağlık çalışanlarının istifasına yol açacak.

YENİ YÖNETMELİKLE AİLE HEKİMLERİ CEZALANDIRILACAK

Yönetmelikle birlikte aile hekimleri, reçete ettikleri ilaçlar ve tedavi uygulamaları nedeniyle cezalandırılabileceğini belirten Dr. Kandemir, söz konusu durumu “Mide ilaçları, antibiyotikler ve ağrı kesiciler yazan aile hekimleri, kotayı aştıkları gerekçesiyle cezalandırılacak. Vatandaşlar ilaca ulaşmakta zorluk çekecek, aile hekimleri ise haksız gelir kaybına uğrayacak" sözleriyle eleştirdi.

Öte yandan tüm sağlık çalışanlarını ve vatandaşları 19 Ekim’de Ankara’da yapılacak olan büyük mitinge davet eden AHESEN Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, “Sağlık Bakanlığı, sahada görev yapan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının taleplerine kulak vermeli. Sorunlar çözülene kadar eylemlerimize devam edeceğiz. Sağlık çalışanları olarak mesleğimizin itibarına ve vatandaşlarımızın sağlığına sahip çıkmak için Ankara’da olacağız.” dedi.