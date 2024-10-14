İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, gençlerin terör örgütlerinden uzak tutulmasını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği ‘Gençlik ve Güvenli Gelecek Projesi’ ile bilgilendirme çalışmaları yürütüyor.
Ekipler, 2024 - 2025 eğitim ve öğretim döneminde lise ve dengi okullarda eğitim gören öğrencilerin, terör örgütlerinin faaliyetlerinden uzak tutulmasını sağlamak amacıyla, bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında 8-10 Ekim tarihlerinde 4 okulu ziyaret ederek eğitim verdi.
Borsa İstanbul Anadolu Lisesi, Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi, Şehit Ali Çavuş Yiğit Anadolu Lisesi, Adıyaman Anadolu Lisesi’nde gerçekleşen eğitimde 1500 öğrenci bilgilendirildi.
Eğitimde öğrencilere çeşitli broşürler de dağıtıldı.
Söz konusu eğitimlerin gerçekleştirilmeye devam edeceği belirtildi.
Kaynak : PHA