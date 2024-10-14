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Eğitimde öğrencilere çeşitli broşürler de dağıtıldı.

Ekipler, 2024 - 2025 eğitim ve öğretim döneminde lise ve dengi okullarda eğitim gören öğrencilerin, terör örgütlerinin faaliyetlerinden uzak tutulmasını sağlamak amacıyla, bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında 8-10 Ekim tarihlerinde 4 okulu ziyaret ederek eğitim verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, gençlerin terör örgütlerinden uzak tutulmasını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği ‘Gençlik ve Güvenli Gelecek Projesi’ ile bilgilendirme çalışmaları yürütüyor.

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