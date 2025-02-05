Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, güncellenen genelgede en dikkat çeken değişiklikler şunlar oldu:

1. Aile Hekimleri İçin İl İçi Geçişte Esneklik

Önceki genelgeye göre, bir aile hekimi sadece sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi bakımından aynı veya daha alt düzeyde bir ilçede görev yapabiliyordu. Yeni düzenleme ile bu sınırlama kaldırıldı. Artık aile hekimleri, aynı il içerisinde olmak şartıyla, hizmet puanına göre boş bulunan herhangi bir aile hekimliği birimini tercih edebilecek.

2. Sözleşmeli Ebe ve Hemşirelere Aile Hekimliğinde Çalışma İmkanı

Daha önce, 45/A statüsünde çalışan (kamuoyunda “3+1 sözleşmeli” olarak bilinen) ebe ve hemşireler, aile hekimliği birimlerinde görev alamıyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte, 45/A statüsündeki sağlık personeli artık aile hekimliği birimlerinde çalışabilecek.

3. Sözleşmesi Yenilenmeyen Aile Hekimleri İçin Bekleme Süresi

Önceki uygulamada, sözleşmesi yenilenmeyen, feshedilen veya sona eren aile hekimleri, bekleme süresi olmaksızın yeni bir yerleştirme kapsamında sözleşme imzalayabiliyordu. Yeni düzenlemeye göre ise bu durumdaki hekimler, en az 2 yıl bekledikten sonra yeniden yerleştirme kapsamına alınabilecek.

Yeni Düzenleme Ne Getiriyor?

Bu değişiklikler ile birlikte:

Aile hekimlerinin il içinde yer değiştirme süreci esnek hale getirildi.

45/A sözleşmeli ebe ve hemşireler, aile hekimliği sistemine entegre edilerek sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi amaçlandı.

Sözleşmesi feshedilen veya yenilenmeyen aile hekimleri için 2 yıllık bekleme süresi getirilerek, görev sürekliliğinin korunması hedeflendi.

Kaynak : PHA