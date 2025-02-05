“Öksürüğünün Geçmemesi Üzerine İleri Tetkikler Yapılıyor”

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili spekülasyonlara tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Partimizin bu hafta yapılması beklenen grup toplantısı, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin yakalandığı öksürük rahatsızlığının devam etmesi sebebiyle iptal edilmiştir. Hâl böyleyken bazı müzmin çevrelerce Sayın Genel Başkanımızın rahatsızlığına dair kamuoyunda asılsız dedikodular dolaştırılmaya başlanmış, maksatlı ve kötü niyetli spekülasyonlar üretilmeye teşebbüs edilmiştir."

Yalçın, Bahçeli’nin sağlık tedbirleri kapsamında hastanede bazı kontrollerden geçtiğini belirterek şu bilgileri paylaştı:

"Alınan sağlık tedbirleri ve sürdürülen tedaviye rağmen Sayın Genel Başkanımızın öksürüğünün geçmemesi üzerine; hekimlerimiz, daha ileri tetkikler yapılması tavsiyesinde bulunmuşlardır. Söz konusu rahatsızlığın kalıcı tedavisine yönelik çok yönlü tıbbi test ve değerlendirmeler sürmektedir. Sayın Genel Başkanımızın sağlığı yerindedir."

Özel Kalem Müdürü Çeliker: “Planlı Tetkikler Yapılıyor”

Bahçeli’nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker de benzer bir açıklama yaparak, Bahçeli’nin kontrol amaçlı hastaneye gittiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti:

"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Liderimiz Sn. Devlet Bahçeli, kontrollü bir şekilde planlanan zaman aralığında bazı tetkikler ve check-up yapılmak üzere, tahlilleri ve sonuçları değerlendirilerek akabinde tekrar mesaisine devam edecektir. Kamuoyunun ve çok değerli camiamızın bilgilerine..."

MHP’den Spekülasyonlara Tepki

MHP yetkilileri, Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yapılan spekülasyonları sert bir dille eleştirerek, konunun kamuoyunda yanlış yönlendirilmesine karşı açıklık getirilmesi gerektiğini belirtti. Bahçeli’nin rutin kontroller sonrası çalışmalarına devam edeceği vurgulandı.

Grup Toplantısı İptal Edildi

Bahçeli’nin devam eden öksürük rahatsızlığı nedeniyle bu haftaki MHP grup toplantısının iptal edildiği, ancak genel başkanın sağlık durumunun iyi olduğu ve gerekli tetkiklerin tamamlanmasının ardından çalışmalarına devam edeceği kaydedildi.

Kaynak : PHA