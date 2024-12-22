Kazanın Detayları

Bugün sabah saat 10.00 sularında Antalya’ya gitmek üzere havalanan ambulans helikopter, yoğun sis nedeniyle Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi binasına çarptı. Kazada, helikopterde bulunan pilotlar Bayram Çiçek ve Tamer Gönül, hekim Dr. Cengiz Coşkun ve acil tıp teknisyeni Selçuk Soykan hayatını kaybetti.

"Kamuoyuna Bilgi Paylaşılacak"

Hastanede incelemelerde bulunan ve basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Memişoğlu, şunları söyledi:

"Ambulans helikopterimiz, sabah saat 10.07’de kalkış yaptıktan yaklaşık 45-50 saniye sonra yoğun sis nedeniyle kuyruk kısmından hastane binasına çarparak düşmüştür. Kazada maalesef dört personelimizi kaybettik. Kendilerine Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Olayla ilgili olarak savcılık, Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından idari ve adli incelemeler yapılmaktadır. İncelemelerin ardından kamuoyuna detaylı bilgi verilecektir. Allah böyle acılar yaşatmasın, milletimizin başı sağ olsun."

Cenazeler Ailelerine Teslim Edilecek

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazelerinin Aydın ve Antalya’daki ailelerine gönderileceğini belirten Bakan Memişoğlu, "Cenazelerimizin adli süreçleri başsavcımızın gözetiminde devam ediyor. Kısa süre içerisinde cenazeler ailelerine teslim edilecek" dedi.

Olay yerindeki incelemeler, kaza kırım ekiplerinin çalışmaları ve başlatılan soruşturma süreciyle birlikte devam ediyor. Kazayla ilgili ayrıntıların incelemelerin tamamlanmasının ardından paylaşılması bekleniyor.

Kaynak : PHA