"Daha Temiz Bir Kahta İçin Çalışıyoruz"

Kahta Belediye Başkanı M. Can Hallaç, temiz bir çevrenin toplumun hayat standardını doğrudan etkilediğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Geleceğe sağlıklı ve mutlu bir Kahta bırakmak adına temizlik hizmetlerimize büyük hassasiyet gösteriyoruz. İlçemizin daha temiz olması için süpürge araçlarımızın giremediği noktalarda temizlik personelimizin kapasitesini artırarak çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Temizlik, toplumun sağlıklı bir geleceği için olmazsa olmaz bir hizmettir."

15 Adet Çöp Toplama Seti Personellere Teslim Edildi

Kahta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, süpürge araçlarının ulaşamadığı noktalarda etkin bir şekilde kullanılmak üzere 15 adet çift kovalı çöp toplama setini personellere teslim etti. Yeni ekipmanlarla birlikte sokak temizliği kapasitesinin artırıldığı ve temizlik çalışmalarının daha verimli bir şekilde sürdürüleceği bildirildi.

Hedef: Daha Yaşanabilir Bir Kahta

Kahta Belediyesi’nin, çevre temizliği ve hijyen konularında yürüttüğü çalışmalar, vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor. Başkan Hallaç, "Daha temiz ve yaşanabilir bir Kahta için çalışmalarımıza aynı kararlılıkla devam edeceğiz" diyerek ilçeye daha yüksek standartlarda hizmet sunma hedeflerini vurguladı.

Kaynak : PHA