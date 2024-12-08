Saadet Partisi'nin yeni dönem yapılanmasında yer alan Avukat İbrahim Yıldız’ın Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmesi, Adıyaman’da memnuniyetle karşılandı. Yıldız’ın bu önemli göreve atanması, hemşehrileri tarafından gururla karşılanırken, kendisine duyulan güven vurgulandı.

"İl Başkanı Asnuk’tan Tebrik Mesajı"

Saadet Partisi Adıyaman İl Başkanı Haşim Asnuk, hemşehrisi İbrahim Yıldız’ın bu önemli göreve atanması dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Asnuk, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Hemşehrimiz Avukat İbrahim Yıldız, Saadet Partisi yeni dönem Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olmuştur. Çıktığı bu yolda liyakat ve ehliyeti ile çok güzel hizmetler yapacağına inanıyorum. Kendisini tebrik ediyor, muvaffakiyetler diliyorum.”

"Mahmut Arıkan Liderliğinde Yeni Yapılanma"

Saadet Partisi’nde Genel Başkan Mahmut Arıkan’ın liderliğinde oluşturulan yeni Başkanlık Divanı, partinin önümüzdeki dönemdeki siyasi hedefleri doğrultusunda yenilikçi bir yapı sunmayı amaçlıyor. Bu kapsamda Yıldız’ın, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı göreviyle seçim sürecinde önemli katkılar sunması bekleniyor.

Adıyamanlı Avukat İbrahim Yıldız’ın bu göreve getirilmesi, Saadet Partisi’nin yönetim kadrosunda Adıyamanlı bir ismin bulunması açısından da dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Kaynak : PHA