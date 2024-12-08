"Köylerde Konutlar Hâlâ Tamamlanmadı"

DEM Parti Adıyaman İl Eşbaşkanı Hüseyin Coşkun’un eşlik ettiği ziyarette, köylerdeki inşaatların halen tamamlanmadığı ve halkın yaşadığı mağduriyetlerin sürdüğü belirtildi. Köylerden konteyner kentlere kadar birçok noktada vatandaşlarla bir araya gelen heyet, halkın sıkıntılarını yerinde gözlemledi.

Şenyaşar: "Adıyaman Halkının Yarısı Hâlâ Konteyner Kentlerde Yaşıyor"

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, Adıyaman’da depremin yaralarının hâlâ sarılmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“6 Şubat depreminin yaşandığı Adıyaman'dayız. Bugün DEM Parti Adıyaman İl Örgütü ve il başkanlarımızla halk ziyaretleri gerçekleştirdik. Adıyaman'ın köylerini gezdik. Ne yazık ki köylerdeki konutlar hâlâ inşaat halinde ve tamamlanmamış durumda. Şu an bir konteyner kentin önündeyiz. Adıyaman halkının en az yarısı hâlâ konteyner kentlerde yaşamaya devam ediyor. Ancak Adıyaman milletvekilleri Meclis kürsüsünde ‘Adıyaman'da konteynerlerde kimse kalmıyor’ şeklinde açıklamalar yapıyorlar. Biz de bu gerçek dışı söylemlere karşı hakikatleri gündeme getirmeye devam edeceğiz.”

"Depremden İki Yıl Geçti Ama Sorunlar Hâlâ Çözülmedi"

Şenyaşar, depremin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen yaraların hâlâ sarılmadığını belirterek şöyle devam etti:

“Adıyaman’da bir başı ve sonu olmayan konteyner kentlerin önündeyiz. Arkamızda konteynerler var ve halk burada zor şartlar altında yaşamaya devam ediyor. Depremin üzerinden uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen ne köylerde ne de şehir merkezinde sorunlar çözülmüş değil. Biz DEM Parti olarak halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Meclis kürsüsünden de Adıyaman'ın sorunlarını gündeme getirmekten vazgeçmeyeceğiz.”

"Halk Mağduriyetin Bitmesini Bekliyor"

DEM Parti heyeti, ziyaret ettikleri köylerde ve konteyner kentlerde vatandaşların, temel ihtiyaçlarını karşılamada yaşadıkları zorlukları dile getirdiğini kaydetti. Hâlâ kalıcı konutlarına kavuşamayan halkın, çözüm için daha hızlı adımlar atılmasını beklediğini ifade eden DEM Parti heyeti, özellikle altyapı, su ve elektrik gibi temel ihtiyaçların karşılanmasında yaşanan sıkıntıların, mağduriyeti devam ettirdiğini aktardı.

"DEM Parti Halkın Yanında"

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan DEM Parti Adıyaman İl Eşbaşkanı Hüseyin Coşkun da, depremzedelerin yanında olduklarını vurgulayarak, sorunların çözümü için mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.

DEM Parti heyeti, halkın yaşadığı mağduriyetlerin çözülmesi ve bu sorunların kamuoyunda daha fazla gündeme gelmesi için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Kaynak : PHA