Çimenden, geçtiğimiz günlerde Ağaç İşleri Esnaf Odası Başkanı Zeynel Asnuk'un, düzenlenen harfane gecesinde esnaf için verdiği müjdeyi hatırlatarak, “Site onaylandı, iki yıl ödemesiz, 13 yılda ödenecek” şeklinde bir duyuru yapıldığını hatırlattı. Ancak, daha sonra yapılan toplantılarda bu sitenin sadece ağır hasarlı dükkan sahiplerini kapsadığının ortaya çıktığını vurgulayan Çimenden, bu durumun esnaf arasında belirsizliğe ve kaygıya neden olduğunu ifade etti.

Ağaç İşleri Esnaf Odası Başkanı Zeynel Asnuk, Ticaret Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan'ın katılımıyla düzenlenen toplantıda, "esnafın projeye dair soruları net bir şekilde yanıtlanamadı" diyen Çimenden, toplantıda, sitenin kimleri kapsayacağı ve hak sahiplerinin kimler olacağı konusundaki belirsizliğin de dikkat çektiğini kaydetti.

"Neler Talep Ediliyor?"

Başkan adayı Erkan Çimenden, açıklamasında şunları kaydetti:

"Yetkililer, bu sitenin yalnızca dükkanı yıkılan veya ağır hasar gören esnafa yönelik olduğunu söyledi. Ancak biz, Adıyaman genelinde tüm esnafı kapsayacak şekilde, en az 2 bin dükkanlık büyük bir komplekse ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. 6 Şubat’taki asrın depreminden önce Diyarbakır’da TOKİ’nin iki yılda 816 iş yeri teslim ettiğini biliyoruz. Şimdi deprem sonrası Malatya’da TOKİ 744 dükkanlık bir site yapıyor ve neredeyse tamamlanmak üzere. Adıyaman esnafı olarak daha kapsamlı ve hızlı bir çözüm bekliyoruz."

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Çağrı"

Çimenden, konuşmasının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şu sözlerle seslendi:

"Allah razı olsun, Adıyaman’a 45 bin konut, yerinde dönüşüm projeleri ve çarşı projeleri yapılıyor. Türkiye’nin en büyük şantiyesi Adıyaman’da kuruldu. Devletimiz tüm imkanlarını seferber ediyor. Ancak biz Adıyaman esnafı olarak üretmek ve ülke ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Adıyaman esnafına daha fazla destek ve sahip çıkmasını talep ediyoruz."

Adıyaman esnafı, deprem sonrası yeniden toparlanma sürecinde ekonomik faaliyetlerini sürdürebilmek için daha kapsamlı projelere ihtiyaç duyuyor. Daha geniş kapsamlı ve hızlı tamamlanacak sanayi siteleri, hem yerel esnafın yeniden üretime geçmesini hem de bölgenin ekonomik kalkınmasını hızlandıracak adımlar arasında görülüyor.

Kaynak : PHA