"Deprem Sonrası Yeniden Yapılanma Hız Kazandı"

6 Şubat depremlerinde altyapı ve üstyapısı ağır zarar gören Adıyaman’da, 3 binden fazla sokak ve caddede düzenleme ve yenileme çalışmaları sürüyor. Belediye ekipleri, altyapı projelerini diğer kurumlarla eş zamanlı yürütürken asfalt serimi, sathi kaplama ve altyapı çalışmaları nedeniyle oluşan çukurların kapatılması işlemlerini aralıksız sürdürüyor.

"Ekipler Gece Gündüz Sahada"

Vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak ve şehir içi ulaşımı daha güvenli hale getirmek amacıyla, belediye ekipleri vardiyalı sistemle gece-gündüz sahada çalışıyor. Depremin izlerini silmek ve kenti eski canlılığına kavuşturmak için özverili bir çaba sergileyen ekipler, yaşam standartlarını yükseltmek ve şehri daha modern bir hale getirmek için yoğun bir çalışma temposu içinde.

Yenimahalle, Altınşehir, Fatih, Siteler, Yunus Emre, Karapınar, Cumhuriyet ve Yeşilyurt Mahalleleri’nde toplam 11,1 kilometrelik asfalt serimi tamamlanırken, depremden zarar gören yolların yenilenmesi için 100 bin tonun üzerinde sıcak asfalt kullanıldı.

"23 Yeni Sokak ve Cadde Açıldı"

Trafiği rahatlatmak ve şehir içi ulaşımı daha konforlu hale getirmek için Altınşehir, İmamağa, Yeşilyurt, Örenli, Yunus Emre ve Karapınar Mahalleleri’nde toplam 23 yeni sokak ve cadde açıldı. Bu yollar, mahallelerin daha modern ve erişilebilir hale gelmesine katkı sağladı.

Başkan Tutdere: "Adıyaman İçin Durmadan Çalışıyoruz"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Abdurrahman Tutdere, tüm zorlu koşullara rağmen Adıyaman’ı bir an önce ayağa kaldırmak için yoğun bir mesai harcadıklarını ifade etti. Başkan Tutdere, şu açıklamaları yaptı:

"Göreve geldiğimiz günden bu yana altyapı ve üstyapı çalışmalarına büyük bir hız kazandırdık. Bugüne kadar 100 bin tonun üzerinde asfalt serimi, 11,1 kilometrelik sathi kaplama çalışması gerçekleştirdik. Ayrıca, trafiği rahatlatmak adına 23 yeni cadde ve sokak açtık. Tüm ekiplerimizle gece-gündüz sahada çalışıyoruz. Halkımızın güvenli, modern ve yaşanabilir bir şehirde hayatını sürdürmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Adıyaman Belediyesi’nin bu yoğun çalışmaları, kentin yeniden yapılanma sürecinde önemli bir ilerleme kaydedilmesini sağladı. Belediye, hem altyapı hem de üstyapı projelerini tamamlayarak şehri modern ve yaşanabilir bir hale getirmeyi hedefliyor.

Kaynak : PHA