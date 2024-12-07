"Fiyat Farkları Yüzde 100’e Varıyor"

Zorunlu trafik sigortasındaki fiyat farklılıklarının kabul edilemez olduğunu belirten Palandöken, “Aynı yaş ve modeldeki bir araç için sigorta şirketlerinin verdiği fiyatlar arasında yüzde 100’e varan farklar olabiliyor. Bu, vatandaşlarımızı ciddi şekilde mağdur ediyor. Zorunlu olduğuna göre fiyat birliğinin sağlanması ve vatandaşların mağduriyetinin önlenmesi şart,” dedi.

"Zorunlu Sigortada Norm Birliği Sağlanmalı"

Palandöken, zorunlu trafik sigortalarında norm birliği sağlanarak taban ve tavan fiyat uygulamasına geçilmesi gerektiğini ifade etti:

"Sigorta şirketleri, bölgesel risklere göre fiyat belirlediklerini söylüyor. Ancak bu sigorta, isteğe bağlı bir kasko sigortası değildir. Trafiğe çıkılsa da çıkılmasa da yaptırılması zorunludur. Vatandaşlar ise fiyatlardaki aşırı artış nedeniyle büyük bir yük altında. Beş yıl önceki fiyatlarla şimdiki fiyatlar arasında uçurum var. Enflasyon oranlarının çok üzerinde gerçekleşen bu artışlar vatandaşları daha da zor durumda bırakıyor."

"Zorunlu Sigorta Vatandaş İçin Külfet Haline Geldi"

Palandöken, zorunlu trafik sigortasında fiyatların makul bir seviyeye çekilmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Ticari veya özel tüm araçlar için bu sorun giderek büyüyor. Fiyatlar hızla artarken vatandaşlarımız bu durumdan ciddi şekilde rahatsız. Zorunlu trafik sigortası artık vatandaş için külfet haline geldi. Sigorta şirketleri kasko veya diğer poliçelerde serbest şekilde hareket edebilir, ancak zorunlu trafik sigortasında aynı serbestlik olamaz. Bu sorunun çözülmesi ve fiyatların kontrol altına alınması gerekiyor."

Palandöken, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında tüm araçlar için zorunlu olan bu sigorta uygulamasının vatandaşların bütçesini zorlamayacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade ederek, bu konuda acil bir çözüm çağrısında bulundu.

Kaynak : PHA