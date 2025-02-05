“Depremin Ardından İlk Günden İtibaren Sahadaydık”

Depremin hemen ardından devletin tüm kurumları, sivil toplum kuruluşları, gönüllüler ve hayırseverlerin büyük bir dayanışma içinde hareket ettiğini vurgulayan Resul Kurt, afet sonrası yaraların sarılması için yoğun çaba harcandığını belirtti. Konteyner kentlerden çadır kentlere, mahallelerden köylere kadar vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü ifade eden Kurt, gıda, kıyafet, hijyen malzemeleri ve barınma desteğinin kesintisiz sürdüğünü vurguladı.

Kurt, yalnızca fiziksel ihtiyaçların değil, psikososyal destek faaliyetlerinin de büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, özellikle çocuklar ve dezavantajlı gruplara yönelik desteklerin aralıksız devam ettiğini aktardı.

“Dayanışma Ruhuyla Afetzedelerimizin Yanındayız”

Depremzedelerle dayanışmanın önemine vurgu yapan Kurt, Ramazan ayında iftar sofralarının kurulduğunu, bayramlarda çocukların yüzünü güldürecek etkinlikler düzenlendiğini belirtti. Eğitim, sağlık, istihdam ve sosyal yardımlar alanında da kapsamlı projelerin yürütüldüğünü aktaran Kurt, özellikle depremden etkilenen çocukların eğitim süreçlerinin aksamaması için kırtasiye desteği ve çeşitli kursların sağlandığını ifade etti.

“Adıyaman’da 31 Bin Kalıcı Konut Teslim Edildi”

Adıyaman’ın yeniden ayağa kalkması için önemli adımlar atıldığını belirten Resul Kurt, şu ana kadar 31 binin üzerinde kalıcı konutun teslim edildiğini ve hak sahiplerinin sıcak yuvalarına kavuştuğunu söyledi. Barınma sorununun çözülmesi, şehrin yeniden inşası ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini vurgulayan Kurt, “Son afetzede hemşehrimiz evine kavuşana kadar durmayacağız” dedi.

“Birlik ve Beraberlikle Yaralarımızı Saracağız”

Depremin ardından gösterilen büyük dayanışmanın Türk milletinin gücünü ve kardeşlik ruhunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Kurt, şu ifadeleri kullandı:

“Bu büyük felaket bize bir kez daha gösterdi ki; birbirimize kenetlendiğimizde, en zor zamanları dahi birlikte aşabiliriz. Depremzede kardeşlerimizi asla yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Onların yanında olmaya, ihtiyaçlarını karşılamaya ve güvenli bir gelecek inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz.”

Mesajının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, deprem sonrası sürecin yönetilmesinde emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara, gönüllülere, hayırseverlere ve sahada çalışan herkese teşekkür eden Kurt, “Unutmadık, unutmayacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak : PHA