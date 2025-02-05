28 İş Yerinden Oluşan Yeni Ticaret Merkezi

Bakanlık tarafından yürütülen proje kapsamında Adıyaman’ın ticaret ve üretim hayatına katkı sunacak 28 iş yerinden oluşan Ticaret Merkezi, şehrin ekonomik kalkınmasına doğrudan etki edecek bir yatırım olarak değerlendiriliyor. Deprem sonrası kent ekonomisinin yeniden canlanması için hayata geçirilen projede, esnaf ve işletmeler için modern ticari alanlar oluşturulurken, aynı zamanda istihdamın artırılması ve şehrin ticaret hacminin büyütülmesi hedefleniyor.

Adıyaman Ekonomisi İçin Önemli Adım

Bakan Kurum, incelemeler sırasında yaptığı açıklamada, "Adıyaman’ın yeniden ayağa kalkması için devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik" diyerek, Ticaret Merkezi’nin bölge esnafına nefes aldıracak önemli bir yatırım olduğunu belirtti. Ticaret hayatına hareketlilik getirecek projenin, yerel üreticileri ve küçük işletmeleri destekleyecek bir merkez olarak planlandığı vurgulandı.

Vali Osman Varol ise Ticaret Merkezi’nin açılışının, Adıyaman’ın deprem sonrası toparlanma sürecinde ekonomik ve ticari anlamda güçlü bir adım olduğunu ifade etti.

Deprem Bölgesinde Ekonomik Canlanma İçin Adımlar Atılıyor

6 Şubat 2023 depremlerinden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Adıyaman, hem konut projeleri hem de ekonomik destek paketleriyle yeniden inşa sürecini sürdürüyor. Bakanlık tarafından gerçekleştirilen yeni iş yerleri, esnafın toparlanması ve ticari faaliyetlerin eski canlılığına kavuşması için kritik bir hamle olarak görülüyor.

Yarın hizmete açılacak Adıyaman Ticaret Merkezi, bölge ekonomisine katkı sağlaması ve şehrin ticari hayatını güçlendirmesi açısından büyük önem taşıyor. Açılış törenine yerel yöneticilerin, esnaf temsilcilerinin ve vatandaşların katılım göstermesi bekleniyor.

Kaynak : PHA