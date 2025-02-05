İmamoğlu Davası İçin Tepki: "Talimatın Daniskası"

CHP lideri Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianameye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Benim Belediye Başkanım Ahmet Özer, 100 gündür iddianame bekliyor. Ama Ekrem İmamoğlu için beş günde iddianame yazılıyor. Bu neyin acelesi?”

“Ekrem İmamoğlu’na hem hapis cezası tehdidi hem de siyasi yasak talebi var. Bu ne korkuymuş arkadaş?”

“CHP’de adaylık tartışması var diyenlere söylüyorum: Akın Gürlek’in bu kadar acelesi varsa benim ondan daha çok acelem var. Biz bu düzeni değiştireceğiz.”

“Ne yaparlarsa yapsınlar, Ekrem İmamoğlu’na da CHP’ye de mani olamayacaklar. Mutlaka iktidara geleceğiz.”

Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i hedef alarak “Bu adam siyasete girdi, bakan yardımcısı oldu, sonra döndü adaletin başına. Böyle bir şey olabilir mi?” dedi ve “Bu iddianame talimatlı değil, talimatın daniskasıdır” sözleriyle yargının siyasallaştığını savundu.

Depremzedelerin Durumu: "Bir Yıl İçinde Evinize Kavuşturacağız Dediler, Çocukları Unuttular"

Özel, Adıyaman’daki konteyner kentlerde yaptığı ziyaretlerde vatandaşlardan gelen şikayetlere dikkat çekti:

“Bir yıl içinde evinize kavuşturacağız diye oy isteyenler, bu çocukları konteyner kentlerde unuttu.”

“Çocukların hepsi ‘İnternetimiz kapandı’ diyor. ‘Okula gidemiyoruz’ diyor. ‘Kantinde tost 25 lira, hiç almadım daha’ diyor.”

“Bu çocuklar bunları çekmesin diye, insanlar burada kalmasın diye, bu iktidarın artık iktidarda kalmaması lazım.”

Depremzedelerin yaşam koşullarının ağır olduğunu belirten Özel, “Bu iktidar, bu insanları daha ne kadar mağdur edecek?” diyerek hükümeti eleştirdi.

"Erdoğan, Buranın Sesini Duy!"

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da seslenerek şunları söyledi:

“Yarın buraya gelecek. Buranın sesini duy. Dertlerini dinle.”

“Ekrem İmamoğlu’na saldırırsan, bu millet ona sahip çıkar. Senin geçmişte yaşadığın mağduriyeti fırsata çevirdiğin gibi, bugün de aynı şey olur.”

“Bu iktidarı er ya da geç değiştireceğiz. Eninde sonunda bu milletin önüne sandığı getireceğiz.”

Adaletin siyasallaştığını belirten Özel, Akın Gürlek’i sert sözlerle eleştirerek "Seyyar giyotin gibi bir karar mekanizması var. Talimatla adalet olmaz" dedi.

"Kandil İftirası Tutmaz, CHP’yi Terörle Aynı Cümlede Kullanmak Hadsizliktir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “CHP, terör örgütleriyle aynı safta” iddiasına da yanıt veren Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Bertolt Brecht’in şiirini bile bilmeyenler, sendikaların ve sosyal demokrat partilerin kullandığı bir sloganı çarpıtıyor.”

“Bizim elimizde hiç kan yok, tertemiziz. Ama 21 yıldır bu ülkeyi yönetenlerin elleri kanlı.”

“Berkin Elvan’ın kanı ellerinde olanlar, CHP’ye terör suçlaması yapamaz.”

“CHP, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisidir. O partiyi terör örgütüyle aynı cümlede kullanmak hadsizliktir. Haddini bilsin.”

Özel, CHP’nin her zaman halkın yanında olduğunu ve iktidara gelerek adaleti, hakkaniyeti tesis edeceklerini vurguladı.

"Bu Çocuklar Bu Konteynerlerde Kalmayacak, Bu İktidar Gidecek"

Özel’in konuşmasında en çok dikkat çeken vurgu, deprem bölgesindeki çocuklar ve konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlarla ilgili oldu:

"Çocuklar hala konteynerlerde yaşıyor, eğitimden geri kalıyor."

"‘Kantinde tost 25 lira, hiç almadım’ diyen çocuk var. Bu çocuklar böyle yaşamayı hak etmiyor."

"Bu çocuklar bu konteynerlerde kalmasın diye, bunların iktidarda kalmaması lazım."

Özel, bu sözleriyle seçimlere yönelik kararlılığını da ortaya koydu ve CHP’nin iktidara gelerek mağduriyetleri bitireceğini söyledi.

CHP Seçimlere Kararlı Hazırlanıyor

Özgür Özel, Adıyaman’da hem depremzedelerin sorunlarına dikkat çekti hem de CHP’nin seçim stratejisini belirginleştiren mesajlar verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik iddianameye tepki göstererek yargının siyasallaştığını savundu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a adalet, depremzedeler ve ekonomik kriz konusunda net mesajlar gönderdi.

Özel’in “Bu düzeni değiştireceğiz” ve “Şimdi daha kararlıyız” sözleri, CHP’nin erken seçim taleplerini de içinde barındıran güçlü bir muhalefet söylemi olarak öne çıktı.

Kaynak : PHA