“Yarın Sayın Erdoğan’dan, Türkiye’nin tarafsızlığı ve yetkinliğiyle takdir edeceği bir ismi Depreme Hazırlık Bakanı olarak atamasını, tüm siyasi partilerden bakan yardımcıları almasını öneriyorum. Bu meseleyi hep birlikte çözüme kavuşturalım” diyen Özel, CHP’li belediyelerin her türlü iş birliğine hazır olduğunu belirtti.

“Depremde Kaybettiklerimizin Acısı Yüreklerimizde Taze”

CHP lideri Özel, depremin ikinci yılında Adıyamanlılarla bir araya gelerek, hayatını kaybeden yurttaşları andı. Özel, konuşmasında şunları söyledi:

"6 Şubat’ta Türkiye tarihinin en tarifsiz acılarından biri yaşandı. Resmi rakamlara göre 53 bin 537 canımızı yitirdik. Biliyorum ki burada beni dinleyenlerden bazılarının birinci derece yakınları, bazılarının ise ikinci derece yakınları deprem şehidi oldu. Hepinize başsağlığı diliyorum."

"Depremin hemen ardından 130’a yakın milletvekilimizle 45 gün boyunca kesintisiz, ardından değişimli nöbetlerle üç ay süreyle hep deprem bölgesinde olduk."

"Özellikle Adıyaman ve Hatay’da, deprem anından itibaren yaşanan koordinasyonsuzluk, devletin ihmali ve geciken yardımlar unutulmadı. Vatandaşlarımız, ‘Üç gün boyunca Adıyaman’ın durumunu Türkiye’den gizlediler’ diyor. Bu, tarihin affetmeyeceği bir hatadır.”

"Depremde Hayatını Kaybeden Her Bir Candana AK Parti Doğrudan Mesuldür"

Depremlerin öncesinde gerekli önlemlerin alınmaması ve sonrasında yaşanan koordinasyon eksiklikleri nedeniyle AK Parti iktidarını eleştiren Özel, şu ifadeleri kullandı:

"21 yıl boyunca 3 trilyon dolar vergi toplanmış. 40 milyar dolarlık deprem vergisi tahsil edilmiş. Ancak kentler depreme dirençli hale getirilmemiş."

"8 kez imar affı çıkarılmış, bu süreçten 26 milyar lira gelir elde edilmiş ama bu paralar deprem güvenliği için harcanmamış."

"Deprem gecesi enkaz altında kalan her bir canın kaybından, 21 yıldır ülkeyi yöneten AK Parti hükümeti doğrudan sorumludur."

"İmar affıyla çürük binalara yasal kılıf uyduranlar, yaşanan felaketin sorumluluğunu taşımaktan kaçamaz."

"Seçim Öncesi Slogan: ‘Seneye Herkes Evinde’, Seçim Sonrası Gerçek: %97’si Çadırda"

Deprem sonrası yapılan vaatleri hatırlatan Özel, konut teslimlerinin büyük oranda geciktiğini belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"Depremin üçüncü gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Seneye 6 Şubat’ta herkes evinde olacak’ dedi. Bugün iki yıl geçti, Adıyaman’da söz verilen konutların ancak %37’si tamamlandı."

"Türkiye genelinde ise 650 bin konut sözü verilmişti. İki yılın sonunda ancak 201 bin konut teslim edilebildi. Bu, vaat edilenin sadece %30’una denk geliyor."

"Adıyaman’da 100 ailenin 63’ü hâlâ konteynerde yaşıyor. 80 kişiye mezar olan sitenin müteahhidi serbest bırakıldı ama binlerce depremzede hâlâ evlerine kavuşamadı."

"Firari Müteahhit İçin Kırmızı Bülten Çıkarılmadı"

CHP lideri Özel, 80 kişinin hayatını kaybettiği Yukarı Şehir Kooperatif Evleri’nin müteahhidi Şükrü İşitmen’in firar ettiğini ve adaletin sağlanmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"100 kişiden 97’si adalet aramaya devam ediyor ama sorumlular cezalandırılmadı."

"İktidara yakın müteahhitler korunuyor. 80 kişiye mezar olan binanın müteahhidi serbest bırakıldı, yurtdışına kaçtı."

"Silivri’de gazeteciler, akademisyenler, milletvekilleri tutuluyor ama 80 kişiyi öldüren müteahhit elini kolunu sallayarak kaçıyor."

"Kırmızı bülten talebi mahkeme tarafından reddedildi. Adıyaman’da hesap vermemesi için birileri göz yumuyor."

"Deprem Bakanlığı Kurulmalı, Partiler Üstü İş Birliği Sağlanmalı"

CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a deprem konusunda ciddi adımlar atması için çağrıda bulundu:

"Türkiye’nin artık bir Deprem ve Doğal Afetlere Hazırlık Bakanlığı’na ihtiyacı var. Bu bakanlığın başına kimsenin tartışamayacağı, yetkin bir isim atanmalı."

"Tüm siyasi partilerden bakan yardımcıları alınmalı. AK Parti’den, CHP’den, DEM Parti’den, İYİ Parti’den ve Yeni Yol’dan birer temsilci bakan yardımcısı olarak görevlendirilmeli."

"Bu mesele siyasetin konusu olmamalı. Türkiye, ortak akılla depreme hazırlanmalı."

"Yerinde Dönüşüm İçin Hibeler Artırılmalı"

Özgür Özel, depremzedelere verilen desteklerin yetersiz olduğunu vurgulayarak, yerinde dönüşüm projelerinde hibe ve kredi miktarlarının artırılması gerektiğini söyledi:

"Şu an devlet 750 bin lira hibe, 750 bin lira kredi veriyor. Ancak bu miktarlar inşaat maliyetlerini karşılamıyor."

"Bu destekler en az 1,5 milyon liraya çıkarılmalı. Aksi halde vatandaşların evlerini yeniden yapması imkansız."

"Deprem Bölgesi Belediyelerinin Ödenekleri Artırılmalı"

Özel, deprem bölgelerindeki belediyelere sağlanan ödeneklerin artırılması gerektiğini vurgulayarak şu çağrıda bulundu:

"1999’daki Marmara Depremi’nden sonra Ecevit hükümeti, deprem bölgesindeki belediyelerin devletten aldığı ödenekleri üç katına çıkardı."

"Bugün Adıyaman Belediyesi de dâhil olmak üzere bölgedeki belediyelerin ödenekleri artırılmalı."

"CHP’li belediyeler her türlü desteğe hazır ama merkezi hükümetin de üzerine düşeni yapması gerekiyor."

"Türkiye’nin Yüzünü CHP Güldürecek"

CHP lideri Özgür Özel, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Adıyaman halkı, geçtiğimiz seçimlerde iktidara verdiği desteği gözden geçirdi. Geçtiğimiz yıl yapılan yerel seçimlerde her iki Adıyamanlıdan biri Abdurrahman Tutdere’ye oy verdi."

"Türkiye, liyakatli yöneticilere, adil ve şeffaf bir yönetime ihtiyaç duyuyor."

"Adıyaman’ın yüzünü güldüren Abdurrahman Tutdere gibi, Türkiye’nin yüzünü de CHP ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi güldürecek."

Kaynak : PHA