80 Kişinin Öldüğü Binaların Müteahhidi Firar Etti

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman’ın Besni ilçesinde bulunan Yukarı Şehir Kooperatif Evleri büyük hasar aldı.

B blokun tamamı, D blokun yarısı yıkıldı.

80 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Depremin ardından Besni Cumhuriyet Başsavcılığı, eski AK Parti Besni İlçe Yönetim Kurulu Üyesi müteahhit Şükrü İşitmen ve 14 sanık hakkında "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla dava açtı.

13 Şubat 2023’te tutuklanan İşitmen, 12 Şubat 2024’te adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 22 Ekim 2024’te yeniden tutuklanmasına karar verdi.

Ancak 23 Ekim’den itibaren adli kontrol yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen İşitmen, kayıplara karıştı.

Sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı, ancak kırmızı bülten talebi mahkeme tarafından reddedildi.

Özgür Özel: “Bunca İnsan Ölürken Bu Adam Nasıl Kaçtı?”

CHP Lideri Özgür Özel, firari müteahhit hakkında iktidarın yargıya müdahale ettiğini öne sürerek şunları söyledi:

"100 kişiden 97’si adalet aramaya devam ediyor ama sorumlular cezalandırılmadı."

"80 kişiye mezar olan sitenin müteahhidi serbest bırakıldı, adli kontrol denildi, yurtdışına kaçtı."

"Bugün gazeteciler, seçilmiş belediye başkanları Silivri’de tutulurken, 80 kişinin ölümünden sorumlu müteahhit elini kolunu sallayarak kaçıyor."

"Kırmızı bülten çıkarıp Adıyaman’a getirmemek için birileri göz yumuyor."

Özel’in açıklamalarına göre, AK Parti’ye yakın müteahhitler korunuyor, ancak gazeteciler ve siyasi muhalifler ağır şekilde cezalandırılıyor.

Depremzedeler: “Adalet İstiyoruz”

Şükrü İşitmen’in kaçmasına tepki gösteren depremzedeler, adaletin bir an önce sağlanmasını talep etti:

Eşi ve üç çocuğunu kaybeden Hatice Elçi:

“Benim çocuklarımın ve eşimin katili tutuklama emri olmasına rağmen kaçtı. Katillerin serbestçe gezmesini istemiyoruz. Nerede saklanıyorsa yakalansın.”

Kızını ve torununu kaybeden emekli öğretmen Davut Güler:

“Depremler öldürmüyor, çürük binalar öldürüyor. Müteahhit serbest bırakıldı, kaçtı. Cumhurbaşkanı ve bakanlar bu adamı yakalamalı.”

Öğretmen eşi Zeliha Özer’i kaybeden Abdulvahap Özer:

“163 kişinin ölümünden sorumlu bir kişi, ‘samimi beyan’ gerekçesiyle serbest bırakıldı. Büyük ihtimalle yurtdışına kaçtı. Devlet, teröristleri nasıl yakalıyorsa bu müteahhidi de bulup getirmeli.”

Depremde yakınlarını kaybeden aileler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya çağrıda bulunarak firari müteahhidin bir an önce yakalanmasını talep etti.

Yargı Süreci ve İddialar

6 Şubat depremlerinden sonra 2 bin 31 soruşturma dosyası açıldı ancak bunların sadece bin 491’i için iddianame düzenlendi. Yargılama sürecinin büyük oranda yavaş ilerlediği belirtilirken, sanıkların önemli bir kısmının hala yargı önüne çıkmadığı ifade ediliyor.

CHP’li yetkililer, özellikle Adıyaman ve Hatay’da yıkılan binaların müteahhitlerinin önemli bir kısmının siyasi bağlantıları nedeniyle yargıdan kaçırıldığını öne sürüyor.

Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı’na Çağrı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya çağrıda bulunarak firari müteahhidin yakalanmasını istedi:

“Bu kadar insanı öldüren bir kişi neden serbest bırakıldı?”

“Kırmızı bülten neden çıkarılmadı?”

“Devletimiz teröristleri nasıl yakalıyorsa, bu müteahhidi de bulup getirmeli.”

“Adalet çifte standarda kurban edilmemeli.”

Kaynak : PHA