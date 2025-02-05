"Sorunları Konuşacağız, Çözüm İçin Sesimizi Yükselteceğiz"

Adıyaman’da Mimar Sinan Kültür Parkı Nikah ve Çok Amaçlı Salon Temel Atma Töreni, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, AK Parti kanadından gelen eleştirileri yanıtladı.

Başkan Tutdere, Adıyaman’ın en önemli sorunlarının çözülmesi için merkezi yönetimden daha fazla destek beklediklerini vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Geçen gün Adıyaman'ın birkaç sorununu dile getirdim diye bazıları rahatsız olmuş. Bir kez daha söylüyorum; onlar rahatsız olmaya devam edecekler. Çünkü bu kentin çözüm bekleyen sorunları var. Biz dile getirdik diye 'Reis duyar, koltuğumuzdan oluruz' diye panik yapanlara Adıyaman meydanından sesleniyorum; Adıyaman’ın çevre yolu sorunu var, içme suyu sorunu var. Bunu Reis de duysun, dünya da duysun, Türkiye de duysun. Çözüm bekliyoruz, çözüm istiyoruz."

Adıyaman’ın Kronikleşen Sorunları: Çevre Yolu, İçme Suyu, Altyapı

Adıyaman’ın en büyük sorunlarının başında çevre yolu eksikliği, içme suyu yetersizliği ve altyapı problemleri geliyor. Deprem sonrası kentte yaşanan sıkıntılar hâlâ devam ederken, merkezi yönetimin verdiği sözleri yerine getirmediğini belirten Tutdere, bu sorunları her fırsatta gündeme getireceklerini vurguladı.

Tutdere, “Adıyamanlıların mağduriyetinin giderilmesi için hükümetin somut adımlar atması gerektiğini” belirterek şunları söyledi:

"Adıyaman hâlâ çevre yolu sorununu çözemedi. İçme suyu sorunu, altyapı eksiklikleri, deprem sonrası konutların teslim edilmemesi gibi birçok temel problem sürüyor. Bunların çözümü için her platformda konuşmaya devam edeceğim. Sorunları dile getirmeye devam edeceğiz ki çözüm olsun.”

"Hükümet, Deprem Bölgesine Yeterli Desteği Vermiyor"

Başkan Tutdere, Adıyaman’da ve diğer deprem bölgelerinde hükümetin desteklerinin yetersiz olduğunu belirtti. Deprem sonrası toparlanma sürecinde belediyelerin büyük çaba sarf ettiğini ancak merkezi yönetimin üzerine düşeni yapmadığını dile getirdi.

“Yarın Cumhurbaşkanı Adıyaman’da olacak” diyen Tutdere, Erdoğan’a doğrudan seslenerek şunları söyledi:

“Bugün Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel burada. Yarın Cumhurbaşkanı burada olacak. Biz ev sahibiyiz. Adıyaman halkının sorunlarını, eksiklerini açıkça dile getiriyoruz. Bu kent için çözüm istiyoruz. Kentin yeniden ayağa kalkması için sözler verildi ama icraat yok. O yüzden herkes duysun, Adıyaman halkı için taleplerimizi dile getirmeye devam edeceğiz.”

Cemil Tugay: "Adıyaman Halkı Daha Fazlasını Hak Ediyor"

Törene katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da Adıyaman’ın yaşadığı deprem felaketinin ardından büyük mağduriyet yaşadığını belirterek, kent için dayanışmanın süreceğini ifade etti.

Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Adıyaman’a yaptığı desteklerden bahsederek şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye’nin yaşadığı en büyük felaketlerden biriydi. Depremin ilk gününden itibaren İzmir halkı Adıyaman ve diğer iller için seferber oldu. Bugün de Adıyaman’ın ihtiyacı olan bu çok amaçlı salonun temelini atıyoruz. Adıyaman, her şeyin en iyisini hak ediyor ve bizler gücümüz yettiğince Adıyamanlıların yanında olmaya devam edeceğiz.”

"CHP’li Belediyeler Adıyaman’a Destek Olmaya Devam Edecek"

Başkan Tutdere, Adıyaman’ın deprem sonrası ayağa kalkması için CHP’li belediyelerin desteklerinin devam edeceğini vurguladı. Mimar Sinan Kültür Parkı Nikah ve Çok Amaçlı Salon projesinin, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle hayata geçirileceğini belirten Tutdere, “Bu projeyle Adıyamanlıların en mutlu günlerine ev sahipliği yapacağız” dedi.

“Bu eser Adıyaman’a kazandırıldığında ilk nikahı Sayın Cemil Tugay kıyacak, Genel Başkanımız Özgür Özel de nikah şahidi olacak. Adıyaman için yeni bir başlangıç olacak.”

Tartışma Nasıl Başladı?

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Abdurrahman Tutdere’yi "hizmet üretememekle" suçlamış ve algı operasyonu yapmakla itham etmişti. Kablan, hükümetin deprem sonrası Adıyaman’a büyük yatırımlar yaptığını ve belediyenin altyapı hizmetlerinde başarısız olduğunu iddia etmişti.

Bu eleştirilere yanıt veren Tutdere, AK Parti’nin Adıyaman’da yaşanan sorunları görmezden geldiğini belirterek “Biz sorunları dile getirmeye devam edeceğiz, çünkü çözüm istiyoruz” dedi.

Adıyaman’ın Çözüm Bekleyen Sorunları Gündemde

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, hükümetin ve AK Parti İl Başkanlığı’nın kentte yaşanan temel altyapı sorunlarını göz ardı ettiğini vurgulayarak çevre yolu, içme suyu, konut teslimi ve altyapı eksiklikleri gibi sorunların çözümü için merkezi yönetimi göreve çağırdı.

AK Parti ile CHP arasında süren tartışmaların odağında ise Adıyaman’ın toparlanma sürecinin yavaş ilerlemesi ve hükümetin verdiği sözleri tam olarak yerine getirmemesi yer alıyor.

Kaynak : PHA