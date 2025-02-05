Özel, deprem sonrası yaşanan ihmalleri ve hükümetin eksikliklerini sert bir dille eleştirerek, "Depremden utanç duyulacak bir manzaradan kıvanç duyanları ibretle takip ediyorum" dedi.

“Ecevit’i Üç Günle Eleştirenler, 33 Gün Çadır Veremedi”

CHP Lideri Özel, konuşmasında 1999 Marmara Depremi ile 6 Şubat depremlerini kıyaslayarak, o dönem üç gün boyunca çadır veremediği için eleştirilen dönemin Başbakanı Bülent Ecevit’e karşı yapılan sert eleştirileri hatırlattı ve şu ifadeleri kullandı:

“1999’da Ecevit hükümetine üç gün boyunca çadır veremediği için eleştiri getirenler, 6 Şubat’ta tam 33 gün boyunca çadır veremedi. Üstelik Kızılay, vatandaşların çadır beklediği günlerde çadır sattı. Bugün utanılacak bir manzaradan kıvanç duyanları ibretle takip ediyorum.”

"100 Kişiden 97’si Adalet Aramaya Devam Ediyor"

Deprem sonrası yürütülen yargı süreçlerine de değinen Özel, yıkılan binalarla ilgili açılan davalarda adaletin sağlanmadığını belirterek, “2 bin 31 soruşturma açılmış ama yalnızca 75 karar verilmiş. 100 kişiden 97’si hâlâ adalet aramaya devam ediyor” dedi.

Özel, depremde 80 kişiye mezar olan bir sitenin müteahhidinin serbest bırakıldığını, yurtdışına kaçtığını ve hakkında kırmızı bülten talebinin dahi çıkarılmadığını vurgulayarak “Bilim insanları, akademisyenler, gazeteciler cezaevinde, ama 80 kişinin katili serbest bırakılmış” ifadelerini kullandı.

"Adıyaman’da 10 Ailenin Yedisi Hâlâ Konteynerde"

Deprem bölgesinde verilen konut sözlerinin tutulmadığını belirten CHP Lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "6 Şubat 2024'te herkesin evine kavuşacağı" yönündeki açıklamalarını hatırlatarak şu sözleri söyledi:

"Depremin ikinci yılındayız. Kendi verdiği rakama göre teslim edilen konut sayısı 201 bin. Yani %30. Adıyaman’da ise bu oran %37. 10 ailenin yedisi hâlâ konteynerde ya da gurbette.”

Özel, depremden sonra konut yapım sürecinin planlandığı gibi gitmediğini, halkın hâlâ büyük mağduriyetler yaşadığını ve depremzedelerin kaderlerine terk edildiğini söyledi.

"Mücbir Sebebi Hiç Olmazsa İki Yıl Daha Uzatın"

Özel, Adıyaman ve diğer deprem bölgelerinde hâlâ ekonomik sıkıntılarla boğuşan esnafın büyük sorunlar yaşadığını belirterek mücbir sebep halinin en az iki yıl daha uzatılması gerektiğini vurguladı.

“Van Depremi’nde mücbir sebep uygulaması 5 yıl 7 ay sürdü. Ama burada sadece 22 ay sürdü. Her üç ayda bir yalvararak uzattırıyorlar. Yarın Erdoğan buraya geldiğinde ona sesleniyorum: Bu mücbir sebep uygulamasını en az iki yıl daha uzatın.”

Özel, ayrıca bölgedeki belediyelere ayrılan bütçelerin artırılması gerektiğini belirterek, "Belediyelerin çoğu sizin. Ödeneklerini artırın, hizmet götürmelerini sağlayın" dedi.

"1,5 Milyon Hibe, 1,5 Milyon Krediye Çıkmalı"

Özel, deprem sonrası uygulanan "Yerinde Dönüşüm" projelerinde verilen 750 bin TL hibe ve 750 bin TL kredinin inşaat maliyetlerine yetmediğini belirtti. Önerisini şu sözlerle açıkladı:

"Yerinde dönüşüm projeleri kapsamında verilen destek en az iki katına çıkarılmalı. 750 bin TL hibe, 750 bin TL kredi yerine, 1,5 milyon TL hibe, 1,5 milyon TL kredi sağlanmalı."

"Deprem Bakanlığı Kurulmalı"

CHP Genel Başkanı Özel, Türkiye'nin artık depremlerle mücadelede daha kapsamlı bir politika izlemesi gerektiğini vurgulayarak, "Deprem Bakanlığı kurulmalı" çağrısında bulundu.

Özel, bu bakanlığın sadece bir siyasi yapının değil, tüm partilerin yer alacağı bir yapı olması gerektiğini belirterek şu öneriyi sundu:

“Meclis’teki tüm partilerden birer bakan yardımcısı atayın. Hep birlikte bu ülkeyi depreme karşı güvenli hale getirelim. Bunun için siyaset üstü bir anlayışla hareket edilmelidir.”

"CHP'li Belediyelerin Yardımlarını Görmezden Gelmeyin"

Özel, CHP’li belediyelerin deprem bölgesinde yaptığı yardımların iktidar tarafından göz ardı edildiğini belirterek şu sözleri sarf etti:

"CHP'li belediyeler, deprem bölgesine 9.600 araç gönderdi, 28.500 personel çalıştırdı, 7.200 TIR insani yardım ulaştırdı, 50 bin çadır, bin 810 konteyner sağladı. Bunları görmezden gelmeyin. Sayın Erdoğan, buraya geldiğinde Adıyamanlılara sorsun: 'CHP'li belediyeler size yardım etti mi, etmedi mi?' diye."

"Adıyaman'ı CHP'li Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye Teslim Ettiniz, Biz de Güveniyoruz"

CHP Lideri, konuşmasının sonunda Adıyaman halkının 31 Mart seçimlerinde CHP’li Abdurrahman Tutdere'yi belediye başkanı olarak seçmesini büyük bir değişimin işareti olarak gördüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Adıyaman halkı, 31 Mart seçimlerinde kararını verdi ve CHP'li bir belediye başkanını iş başına getirdi. Halkın iradesine sonuna kadar saygı duyuyor ve biz de Abdurrahman Tutdere'ye güveniyoruz. O, Adıyaman için canla başla çalışacak."

Özel, deprem sonrası alınmayan önlemlerin, yanlış politikaların ve eksik uygulamaların bir an önce düzeltilmesi gerektiğini belirterek, Adıyamanlılarla birlikte hareket edeceklerini söyledi.

Özetle:

Deprem sonrası yaşanan gecikmeler, yetersiz konut teslimleri ve adalet arayışları eleştirildi.

Mücbir sebep süresinin en az iki yıl daha uzatılması talep edildi.

Yerinde dönüşüm projelerinde hibe ve kredinin artırılması gerektiği belirtildi.

CHP'li belediyelerin yaptığı yardımların görmezden gelindiği ifade edildi.

Deprem Bakanlığı kurulması çağrısı yapıldı.

Adıyaman’ın CHP’li Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye destek verildi.

Özel, konuşmasını “Bir daha böyle büyük acılar yaşamamak için hep birlikte mücadele edeceğiz” diyerek tamamladı.

Kaynak : PHA