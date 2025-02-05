Arama Kurtarma Çalışmaları ve Kaydedilen Kayıplar

6 Şubat depremleri sonrasında Adıyaman’da toplam 5.953 enkazda arama kurtarma çalışması yapıldı. Ancak arama kurtarma çalışmaları, 16 Şubat 2023 tarihi itibarıyla sonlandırıldı. Depremde 8.561 kişi hayatını kaybederken, 17.499 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Halen 1 erkek, 3 kadın ve 3 çocuk olmak üzere toplam 7 kişi kayıp durumda ve kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.

Adıyaman'daki Yapı Stoğunun Durumu

Deprem, kentte büyük bir yıkıma neden oldu. Adıyaman’daki toplam bina stoğunun 115.067 olduğu tespit edildi. Bunların 28.483’ü yıkık veya acil yıkılacak durumda. Orta hasarlı binaların eklenmesiyle toplam 33.482 bina kullanılamaz hale geldi.

Yapı stoğunun %32,5’i şu ana kadar yenilendi. Tamamlanmakta olan projelerle birlikte bu oranın %36,5’e çıkması hedefleniyor.

Konteyner Kentlerde Yaşam Devam Ediyor

Deprem sonrası barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla Adıyaman genelinde 59 konteyner kent kuruldu. Bu konteyner kentlerde şu ana kadar 125.212 kişi yaşamış durumda. Hâlihazırda 76.832 kişi kent merkezindeki konteynerlerde, 48.380 kişi ise kırsalda kurulan konteynerlerde ikamet ediyor.

Konteyner kentlerde:

Okullar

Sağlık merkezleri

Psikososyal destek merkezleri

Marketler ve fırınlar

İbadethaneler bulunuyor.

Bu alanlarda yaşamın normalleşmesi için belediye ve devlet kurumları çeşitli hizmetler sunmaya devam ediyor.

Konut Projeleri ve Hak Sahipliği

Adıyaman'da 36.406 konutun hak sahipliği belirlendi ve bunların %86’sının kurası çekildi. Deprem sonrası konut ihtiyacını karşılamak için:

Kentsel dönüşüm kapsamında 3 adet sevgi evi

476 adet TOKİ sosyal konutu

2.811 işyeri

8.964 kentsel konut

3.565 kırsal konut inşa edildi.

Buna ek olarak 7.743 bağımsız bölüm için yapım süreci başlatıldı.

Toplamda 69.355 bağımsız bölüm inşa edilmiş veya inşa edilmekte.

Kamu Destekleri ve Yapılan Harcamalar

Depremzedelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak ve yerel ekonomiyi desteklemek amacıyla 16.648 kişiye aylık 4.500 TL destekli EsenKart dağıtıldı.

Adıyaman'da şimdiye kadar yapılan harcamalar şu şekilde:

Adıyaman Valiliği: 2.844.631.022 TL

Kaymakamlıklar: 1.390.658.310 TL

Belediyeler: 104.350.836 TL

İl Özel İdaresi: 296.315.715 TL

Ayrıca, Adıyaman AFAD İl Müdürlüğü tarafından 10.364.855.502 TL’lik acil yardım ödemesi yapıldı.

Bu ödemeler şu alanlara yönlendirildi:

Acil yardım barınma desteği: 2.698.475.000 TL

Hasar hane ödemeleri: 1.358.700.000 TL

Kira yardımları: 899.011.492 TL

Vefat yardımları: 714.600.000 TL

Tahliye ödemeleri: 17.613.127 TL

Deprem Sonrası Eğitim ve Afet Bilinci Çalışmaları

Depremler sonrası Adıyaman’da arama kurtarma konusunda yetkin personel sayısını artırmak amacıyla 2024 yılı içerisinde 803 kişiye arama kurtarma eğitimi verildi. Cumhuriyet’in 100. yılı kapsamında 100 bin arama kurtarma personeli yetiştirme hedefi belirlendi.

Adıyaman'ın Yeniden İnşası Sürüyor

Adıyaman, 6 Şubat 2023’te yaşanan büyük yıkımın ardından toparlanmaya devam ediyor. Ancak konut teslim oranlarının hâlâ yeterli seviyeye ulaşmamış olması, konteyner kentlerde yaşamın sürdüğünü gösteriyor. Şehrin yeniden inşa süreci devam ederken, kentsel dönüşüm ve altyapı çalışmalarının hızlandırılması gerekiyor.

Yetkililer, Adıyaman'ın depreme dayanıklı ve sürdürülebilir bir şehir haline getirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak mevcut durumda hâlâ binlerce vatandaşın kalıcı konutlarına kavuşmadığı gerçeği göz önüne alındığında, sürecin hızlandırılması gerektiği açıkça görülüyor.

Bu süreçte hem kamu kurumları hem de sivil toplum kuruluşları Adıyaman’daki depremzedelerin hayatlarını iyileştirmek adına desteklerini sürdürmeye devam ediyor.

Kaynak : PHA