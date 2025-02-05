Adıyaman Belediyesi ve Valilik Ziyareti

31 Mart seçimlerinde AK Parti’den CHP’ye geçen Adıyaman Belediyesi’ni ziyaret eden Özgür Özel, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile bir araya geldi. Ziyarette, Adıyaman’daki deprem sonrası yeniden yapılanma süreci, belediyenin yürüttüğü projeler ve şehirdeki mevcut sorunlar ele alındı. Özel, belediyenin çalışmalarını desteklediklerini ve CHP’li yerel yönetimlerin Adıyaman’a katkı sunmaya devam edeceğini vurguladı.

Daha sonra Adıyaman Valisi Osman Varol’u makamında ziyaret eden Özel, deprem sonrası hükümetin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı. Görüşmede, depremzedelerin barınma, istihdam ve sosyal destek ihtiyaçları masaya yatırıldı.

CHP İl ve İlçe Örgütüyle Buluşma

Özel, resmi temaslarının ardından partisinin Adıyaman İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan ile bir araya gelen Özel, yerel teşkilatın çalışmaları hakkında bilgi aldı ve parti yöneticileriyle değerlendirmelerde bulundu.

CHP lideri daha sonra CHP Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığı’na geçerek, Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş ile görüştü. Burada parti üyeleriyle de bir araya gelen Özel, yerel seçim süreci ve sonrasında yürütülen çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

Deprem Bölgesine Özel İlgi

Özel’in Adıyaman ziyareti, CHP’nin deprem bölgelerine yönelik ilgisinin bir devamı olarak değerlendirilirken, parti yönetiminin depremzedelerin sorunlarını yerinde dinlemek ve çözüm süreçlerine katkı sağlamak için bölgedeki temaslarını sürdüreceği öğrenildi.

Kaynak : PHA