“Canlarımız ile Birlikte Her Şeyimizi Kaybettik, Geriye Sadece Hafızamızdakiler Kaldı”

Hanbay, sergisinde 6 Şubat depremlerinde yaşanan kayıplara dikkat çekerek, "Canlarımızla birlikte her şeyimizi kaybettik, geriye sadece hafızamızdakiler kaldı. Onlar da hafızamdan silinmeden tarihe bir not düşmek istedim," dedi. Adıyaman’ın tarihini unutturmayıp geleneksel kıyafetlerin tarihini vurguladı.

“Adıyaman’ın Geleneksel Kültürüdür”

Yaklaşık 25-30 yıllık araştırma ve tecrübelerini yansıttığı bu çalışmasında, Adıyaman’ın geleneksel giyim kültürünü kadın giysileri üzerinden köy ve şehir ayrımında ele aldığını belirtti. Özellikle kadınların baş bağlama biçimleri, saç örgüleri ve aksesuarlarına dikkat çeken Hanbay, hazırladığı yöresel bebeklerle de fuarda büyük beğeni topladı. Adıyaman’da şuan da var olmakta olan bu kültür köy yerleşkelerinde devam etmekte olup kadınlarımızın geleneklerine ne kadar bağlı olduklarının da bir göstergesi olarak da onları temsil etmektedir ifadelerini kullandı.

“Adıyaman’ın Kültürel Mirasını Yaşatmaya Çalışıyoruz”

5-6-7 Şubat tarihlerinde açık olacak fuarda, Zeynep Karakuş Hanbay'ın sergisi 7 No'lu salonda Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürlüğü standında ziyaretçilerini bekliyor. Adıyaman’ın kültürel mirasını yaşatma çabalarıyla takdir toplayan Hanbay, sergide geçmişle geleceği buluşturan sanatsal çalışmalarını katılımcılarla buluşturuyor.

Kaynak : PHA