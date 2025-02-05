"Adıyaman Halkı Yapılan Devasa Yatırımların Farkında"

Adıyaman halkının deprem sonrası yapılan konut projeleri ve şehrin yeniden inşası için yapılan yatırımları yakından takip ettiğini vurgulayan Kablan, Belediye Başkanı Tutdere’nin göreve geldiği günden bu yana somut bir çalışma ortaya koyamadığını söyledi.

"Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, bizim dönemimizde yapılan ve devam eden yatırımları kendi döneminde yapılmış gibi göstermeye çalışıyor. Bu işgüzarlığın bir başka örneğidir. Bunun yanında binlerce sosyal konutun inşa edilmesi, rezerv alanlarda yürütülen projeler ve çarşı merkezindeki inşa çalışmalarını yok sayması, kamuoyunu yanlış yönlendirme çabasıdır. Mağduriyet algısı yaratmak için yalan ve iftiralara başvuruyor.”

“Kendi Çelişkileriyle Kendini Yalanlıyor”

Kablan, Tutdere’nin röportajında kendisiyle çeliştiğini vurgulayarak, “Bir yandan Adıyaman’a 23 bin konut yapıldığını söylüyor, öte yandan hiçbir şey yapılmadığını iddia ediyor. Bu, bariz bir çelişki ve algı operasyonudur” dedi.

Belediye başkanının bir diğer çelişkisini de bakanlık destekleriyle ilgili ifadelerinde gördüklerini belirten Kablan, “Tutdere, bir yandan bakanlıktan destek görmediğini iddia ederken, diğer yandan Halk TV’de yaptığı açıklamada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a desteklerinden dolayı teşekkür etti” diyerek Tutdere’nin tutarsız açıklamalar yaptığını öne sürdü.

“Alt Yapı Çalışmalarını Sahiplenmek Algı Operasyonunun Bir Parçasıdır”

AK Parti İl Başkanı Kablan, belediyenin alt yapı projelerini kendi başarısı gibi göstermesini de eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

“Alt yapıya harcanan bütçe, belediyenin kasasından çıkan bir bütçe değil. Bunlar, önceki belediye başkanlarımız döneminde imzalanan hibe projelerdir. Bu projeler yürütülürken bile Adıyaman halkını çukur ve çamura mahkûm eden bir belediye yönetimi var. Biz, Adıyaman’ın dört bir yanını inşa ederken, yerel yönetimlerin sorumluluğunda olan alt yapı çalışmalarını da yine bakanlıklarımız üstlenmiştir.”

Kablan, belediyenin konser ve etkinliklere bütçe ayırırken temel belediyecilik hizmetlerinden şikayetçi olmasını da eleştirerek, “Bir yandan bütçe yetersizliğinden yakınan belediye yönetimi, konserler ve çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu ise bir başka garabet ve halkın gözünün içine baka baka yapılan bir manipülasyondur” dedi.

“CHP’li Belediyeler Hizmet Üretemediğinde Bahane Üretmeye Başlar”

Başkan Kablan, CHP’li belediyelerin hizmet üretmek yerine bahaneler arkasına sığındığını belirterek, şu açıklamayı yaptı:

"Sayın Tutdere’nin belediyeyi yönetemediği artık net bir şekilde görülüyor. Yönetemediği için de çeşitli bahaneler arkasına sığınması olağan bir durum. Çünkü CHP’li belediyeler hizmet üretemediği zaman bahanelerin arkasına sığınmayı alışkanlık haline getirmiştir. Ancak Adıyaman halkı bu tür siyasi oyunlara gelmeyecek kadar feraset sahibi, kadirşinas bir millettir.”

“Deprem Bölgesini Kirli Siyasete Alet Ettirmeyeceğiz”

AK Parti olarak Adıyaman’ın yeniden ayağa kalkması için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Kablan, “Deprem bölgesi olan Adıyaman’ı kirli siyasetin istismar malzemesi yapmaya çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.

“Kim hangi gündemin peşinde koşarsa koşsun, biz Adıyaman’da çalışmaya devam edeceğiz. Kim hangi hesabı yaparsa yapsın, biz vatandaşlarımızın yuvalarını bir gün daha erken teslim etmek için çabalayacağız. Adıyaman halkının bizlerden beklentisi hizmettir, eserdir, icraattır. Hemşehrilerimiz, herkesin de bu hassasiyetle hareket etmesini beklemektedir” ifadelerini kullandı.

Başkan Kablan, Adıyaman’a yapılan yatırımların manipüle edilmeye çalışılmasına rağmen vatandaşların gerçeği bildiğini ve AK Parti’nin deprem bölgesinde yapılan çalışmalarla halkın yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

Kaynak : PHA