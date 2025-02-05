“Deprem, Binaları Değil Yüreklerimizi de Sarsan Bir Felaketti”

Başkan Hallaç, depremin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen acının hala taze olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“6 Şubat 2023… Yüreğimizde derin izler bırakan, binlerce vatandaşımızı kaybettiğimiz o büyük felaketin üzerinden iki yıl geçti. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle anıyor, yakınlarına sabır, yaralılarımıza sağlık diliyorum. Ülke olarak yaşadığımız bu büyük acıyı unutmadık ve unutmayacağız.”

Türkiye’nin deprem sonrası sergilediği birlik ve dayanışma ruhuna da değinen Hallaç, arama-kurtarma ekiplerinden gönüllülere, sivil toplum kuruluşlarından vatandaşlara kadar herkesin seferber olduğunu vurguladı:

“Deprem sadece binaları değil, yüreklerimizi de sarstı. Ancak bu büyük yıkımın ardından, millet olarak nasıl kenetlenebileceğimizi tüm dünyaya bir kez daha gösterdik. Arama kurtarma ekiplerinden gönüllülere, Türkiye’nin dört bir yanından gelen desteklerle büyük bir dayanışma örneği sergilendi. Bu birlik ruhu, sadece yaralarımızı sarmakla kalmadı, geleceğe olan inancımızı da pekiştirdi.”

“Depremi Unutmuyoruz, Daha Güvenli Şehirler İnşa Ediyoruz”

6 Şubat depremlerinin, şehirlerin plansız yapılaşma nedeniyle büyük kayıplar yaşadığını gösterdiğini ifade eden Başkan Hallaç, Kahta’nın daha güvenli bir şehir olması için alınan önlemleri sıraladı:

“Deprem gerçeği, bilimden uzak, denetimsiz, plansız ve kuralsız yapılaşmanın ne kadar büyük bir felakete yol açabileceğini gözler önüne serdi. Güçlü şehirler, sağlam yapılar ve bilinçli bir toplum olmadan bu tür felaketlere karşı direnç göstermemiz mümkün değildir. Kahta Belediyesi olarak, bu bilinçle hareket ediyor ve geleceğimizi sağlam temeller üzerine inşa etmek için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz.”

Kahta Belediyesi’nin kaçak yapılaşmaya karşı denetimlerini artırdığını ve bilimsel verilere dayalı bir şehir planlaması yürüttüğünü belirten Hallaç, ilk kentsel dönüşüm projesinin Eski Çarşı’da başladığını duyurdu:

“Kahta genelinde kaçak yapıların tespiti ve denetimleri hızla devam ederken, farkındalık oluşturmak adına kent çalıştayları ve paneller düzenledik. Alanında uzman isimlerin katkılarıyla, bilimsel veriler ışığında çözüm önerileri geliştirdik ve uygulamaya başladık. Kahta’da güvenli ve yaşanabilir bir şehir oluşturma hedefiyle ilk kentsel dönüşüm projemizi Eski Çarşı’da başlatıyoruz. Önümüzdeki süreçte, kentimizin farklı bölgelerinde de kentsel dönüşüm projelerine hız vereceğiz.”

“Devletimiz Tüm İmkânlarını Seferber Etti”

Başkan Hallaç, devletin deprem bölgesinde başlattığı büyük seferberliğe dikkat çekerek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, AFAD ve TOKİ iş birliği ile deprem konutları hızla inşa edildi ve hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Kahta’da da Emlak Konut tarafından yapılan deprem konutları tamamlanmış ve hak sahiplerine teslim edilmektedir.”

“Depreme Karşı Daha Dayanıklı Bir Kahta İnşa Edeceğiz”

Deprem gerçeğini unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını vurgulayan Başkan Hallaç, gelecekte benzer felaketlere karşı daha dirençli bir Kahta inşa etmek için bilimsel çalışmalara devam edeceklerini belirtti:

“Depremi unutmamak ve unutturmamak, sadece geçmişe ağıt yakmak değil, geleceğimizi güvence altına alacak adımları atmaktır. Kahta’yı depreme dayanıklı, planlı ve güvenli bir şehir haline getirmek için teknik kuralları esas alarak, mühendislik ilkelerinden taviz vermeden, bilimsel verileri rehber edinerek çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

Başkan Hallaç, mesajını hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet dileyerek ve benzer felaketlerin bir daha yaşanmaması temennisinde bulunarak sonlandırdı:

“Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Geride kalanlara sabırlar ve sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun, bizleri bir daha böyle büyük acılarla sınamasın.”

Kaynak : PHA