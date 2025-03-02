İlk etkinlik, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Çocukların gözlerindeki mutluluk, Ramazan ayının huzurunu yansıttı.

Tutdere: Dayanışmayı birlikte büyüteceğiz

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Ramazan ayının ilk gününde düzenlenen programın açılış konuşmasını yaptı. Adıyaman Belediyesi’nin iftar çadırında halkla bir araya gelerek oruçlarını açtıklarını ve bu manevi birlikteliği Ramazan boyunca sürdüreceklerini belirtti. Başkan Tutdere sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün mübarek Ramazan ayının ilk günü. Mimar Sinan Kültür Parkı’nda kurduğumuz iftar çadırında halkımızla birlikte iftarımızı açtık, dualar ettik. Bugün burada, Abdülhamit Han Kültür Merkezi’nde Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programımızda sizleri ağırlamaktan onur duyuyoruz.

"Ramazan ayı, dayanışma ve kardeşlik ayıdır. Biz, Adıyaman’da bu birlikteliği büyütmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Ramazan boyunca halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. İftar çadırımızda sofralarımızı paylaşacak, dayanışmayı büyüteceğiz. Çünkü biliyoruz ki biz birlikte Adıyaman’ız, biz birlikte huzuru ve yaşamı yeniden inşa edeceğiz."

Başkan Tutdere, 6 Şubat depreminin acılarının hala taze olduğunu belirterek, "Bu Ramazan'ı, 6 Şubat'ta yitirdiğimiz hemşerilerimizin yokluğunda karşılıyoruz. Onların acısı yüreğimizde. Ancak bizler, dayanışma ile bu zor günlerin üstesinden geleceğiz." dedi.

Tutdere: Bu şehri kardeşliğin ve barışın şehri yapacağız”

Konuşmasının devamında Adıyaman Belediyesi’nin sosyal hizmetlerine de değinen Başkan Tutdere, "Adıyaman Belediyesi her zaman halkının yanındadır. İhtiyaç sahibi her ailemiz bize ulaştığında anında yanlarında olacağız. Ramazan ayı boyunca da ihtiyaç sahibi ailelerimize gıda ve çeşitli destekleri ulaştıracağız. Ramazan'dan sonra da bu destekleri sürdürmeye devam edeceğiz. Zor bir süreçten geçiyoruz, ancak biz bu süreci dayanışma ile aşacağız. Enerjimizi, gücümüzü sizden alıyoruz. Sizlerin duasına ve desteğine ihtiyacımız var. Hep birlikte bu yaraları saracağız ve Adıyaman’ı kardeşliğin, barışın şehri yapacağız." diye konuştu.

Program sonunda sanatçı Murat Belet, ilahi ve ezgileriyle dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Konserin ardından Başkan Abdurrahman Tutdere, sanatçı Murat Belet’e çiçek takdim ederek teşekkür etti.

Kaynak : PHA