Pençe-Kilit harekât bölgesine gerçekleştirilen başarılı hava harekâtıyla 17 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi. ANKARA (İGFA) - Haberi sosyal medya hesabından Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri olarak hudutların güvenliği, bölgenin huzuru ve emniyeti için Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarına aralıksız devam ettiklerini kaydetti.

"Pençe-Kilit bölgesinde unutulmayacak kahramanlıklar sergileyen, en tehlikeli ve en zorlu arazilerde teröristlerin inlerini yerle bir eden korkusuz Mehmetçik, terör örgütü PKK’yı bölgeden silip atmak için mücadele veriyor" denilen paylaşımda, "Şehitlerimiz için, milletimiz için, aziz vatanımız için durmadan, yorulmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam edeceğiz! Teröristler kendilerini bekleyen sondan kurtulamayacak!" ifadeleri yer aldı.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hudutlarımızın güvenliği, bölgenin huzuru ve emniyeti için Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Pençe-Kilit bölgesinde unutulmayacak kahramanlıklar sergileyen, en tehlikeli ve en zorlu arazilerde teröristlerin inlerini… pic.twitter.com/4Ny1H5HPzb— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 12, 2024