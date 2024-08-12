Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun başkanlığında gerçekleşen, haftalık değerlendirme ve koordinasyon toplantısında ana gündem maddeleri arasında 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı planlaması, ikili eğitim modelinin geçiş süreci ve okul inşaatlarının takibi yer aldı. Toplantıya Eğitim Müfettişleri Başkanı, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri katıldı.

Toplantının ilk bölümünde, yeni eğitim dönemine yönelik stratejiler belirlendi. Eğitim kalitesinin artırılması ve öğrenci başarısının yükseltilmesi için atılacak adımlar detaylı bir şekilde konuşuldu. İkili eğitim modeli uygulayan okulların normal eğitime geçiş sürecinin nasıl planlanacağı üzerine kararlar alındı. Bu süreçte yaşanabilecek sorunların önlenmesi ve öğrencilerin eğitimlerine kesintisiz devam etmeleri için gereken önlemler masaya yatırıldı.

Devam eden okul inşaatlarının zamanında tamamlanması ve yeni eğitim dönemine hazır hale getirilmesi için gerekli koordinasyonun sağlanması gerektiği vurgulandı. İnşaat süreçlerinin takibi ve olası gecikmelerin önlenmesi için ilgili birimlere talimatlar verildi.

Kaynak : PHA