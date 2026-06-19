Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde yaptığı açıklamada öğrencilere başarı dileklerini iletirken, vatandaşları da sınav süresince duyarlı olmaya davet etti. Uzun ve yoğun bir hazırlık sürecinin ardından sınava girecek öğrencilerin emeklerinin karşılığını almasını temenni eden Alsan, gençlerin geleceğine yön verecek bu önemli süreçte toplumun tüm kesimlerinin sorumluluk taşıdığını ifade etti.

YKS’ye hazırlanan öğrencilerin büyük fedakârlıklarla sınava hazırlandığını belirten Alsan, “Hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek tüm gençlerimize yürekten başarılar diliyorum. Uzun ve fedakârca geçen hazırlık sürecinin ardından evlatlarımızın emeklerinin karşılığını alacaklarına inanıyor, her birine zihin açıklığı ve başarı temenni ediyorum” dedi.

Alsan, sınav sürecinde yalnızca öğrencilerin değil, toplumun tüm kesimlerinin üzerine düşen görevler bulunduğunu belirterek gürültüye neden olabilecek faaliyetler konusunda hassasiyet gösterilmesini istedi.

Sınav saatlerinde başta inşaat çalışmaları olmak üzere yüksek ses oluşturan faaliyetlerin mümkün olduğunca durdurulmasının ya da sessiz şekilde sürdürülmesinin önemli olduğunu ifade eden Alsan, bu konuda vatandaşlardan destek beklediklerini söyledi.

Özellikle okul çevrelerinde sessizliğin korunmasının öğrencilerin sınav performansına olumlu katkı sağlayacağını belirten Alsan, gereksiz korna kullanımından kaçınılması gerektiğini kaydetti.

Alsan, “Özellikle okul çevrelerinde gereksiz korna kullanılmaması, yüksek sesli çalışmaların ertelenmesi ve sınav süresince sessizliğin korunması, gençlerimizin dikkatini toplamasına önemli katkı sağlayacaktır. Küçük gibi görünen bu duyarlılıklar, öğrencilerimizin geleceği açısından büyük anlam taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında öğrencilere de seslenen Alsan, gençlerin bugüne kadar ortaya koydukları emeğe güvenmeleri gerektiğini belirterek, sınavın hayat yolculuğundaki önemli aşamalardan biri olduğunu söyledi.

Emircan Ahmet Alsan, açıklamasının sonunda öğrencilerin başarısında büyük pay sahibi olan ailelere ve öğretmenlere teşekkür ederek, Adıyaman halkının sınav süresince gerekli duyarlılığı göstereceğine inandığını ifade etti.